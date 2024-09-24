Lübnan'ın güneyinden kaçış: İsrail bombardımanı binlerce kişiyi yerinden etti

İsrail, bir yandan Gazze'ye yönelik bombardımanı sürdürürken, bir yandan da kuzey komşusu Lübnan'a, son bir yılın en geniş kapsamlı hava saldırısını düzenledi. Lübnan genelinde yaklaşık bin 600 hedef vuruldu. En az 492 kişinin hayatını kaybettiği, bin 645 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. İsrail bombardımanı sonrası Lübnan'ın güneyinden kaçış başladı.

Lübnan'ın güneyinden kaçış: İsrail bombardımanı binlerce kişiyi yerinden etti - 1

İsrail, kuzey komşusu Lübnan'a, 7 Ekim'den bu yana en geniş çaplı hava saldırısını düzenledi.

İsrail ordusu,, Lübnan'a yönelik operasyona "Kuzey Okları" adı verildiğini açıkladı.

DÜNYA HABERLERİ

Lübnan'ın güneyinden kaçış: İsrail bombardımanı binlerce kişiyi yerinden etti - 2

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail saldırıları sonucu en az 492 kişinin hayatını kaybettiği, bin 645 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Ölenler arasında çok sayıda çocuk ve kadın da var.

Lübnan'ın güneyinden kaçış: İsrail bombardımanı binlerce kişiyi yerinden etti - 3

İsrail bombardımanı sonrası Lübnan'ın güneyinden kaçış başladı.

Lübnan'ın güneyinden kaçış: İsrail bombardımanı binlerce kişiyi yerinden etti - 4

Sayda kentinde halk kaçmak için harekete geçince trafik kilitlendi.

Lübnan'ın güneyinden kaçış: İsrail bombardımanı binlerce kişiyi yerinden etti - 5
Lübnan'ın güneyinden kaçış: İsrail bombardımanı binlerce kişiyi yerinden etti - 6
Lübnan'ın güneyinden kaçış: İsrail bombardımanı binlerce kişiyi yerinden etti - 7
Lübnan'ın güneyinden kaçış: İsrail bombardımanı binlerce kişiyi yerinden etti - 8
Lübnan'ın güneyinden kaçış: İsrail bombardımanı binlerce kişiyi yerinden etti - 9
Lübnan'ın güneyinden kaçış: İsrail bombardımanı binlerce kişiyi yerinden etti - 10
Lübnan'ın güneyinden kaçış: İsrail bombardımanı binlerce kişiyi yerinden etti - 11
Lübnan'ın güneyinden kaçış: İsrail bombardımanı binlerce kişiyi yerinden etti - 12
Lübnan'ın güneyinden kaçış: İsrail bombardımanı binlerce kişiyi yerinden etti - 13
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