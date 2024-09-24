Lübnan'ın güneyinden kaçış: İsrail bombardımanı binlerce kişiyi yerinden etti
İsrail, bir yandan Gazze'ye yönelik bombardımanı sürdürürken, bir yandan da kuzey komşusu Lübnan'a, son bir yılın en geniş kapsamlı hava saldırısını düzenledi. Lübnan genelinde yaklaşık bin 600 hedef vuruldu. En az 492 kişinin hayatını kaybettiği, bin 645 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. İsrail bombardımanı sonrası Lübnan'ın güneyinden kaçış başladı.
İsrail, kuzey komşusu Lübnan'a, 7 Ekim'den bu yana en geniş çaplı hava saldırısını düzenledi.
İsrail ordusu,, Lübnan'a yönelik operasyona "Kuzey Okları" adı verildiğini açıkladı.