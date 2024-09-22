Lübnan'ın önündeki kritik seçim: Geri çekilmek mi topyekün savaş mı?

"DAHA GENİŞ BİR ASKERİ TAARRUZ"

İsrail, geçtiğimiz günlerde Lübnan'da geniş çaplı bir siber saldırı düzenleyerek onlarca Hizbullah mensubunun ölmesine ve binlerce kişinin yaralanmasına neden oldu.

Askeri uzmanlar, böylesine acı verici ve karmaşık bir operasyonun, daha geniş bir askeri taarruzun başlangıcında oynanan bir kart olduğu tahmin ediyor.