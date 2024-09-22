Lübnan'ın önündeki kritik seçim: Geri çekilmek mi topyekün savaş mı?
İsrail ve Lübnan sınırındaki çatışmalar son ayların en şiddetli seviyesine yükselmiş durumda. Lübnan'daki siber saldırıların İsrail tarafından gerçekleştirildiği varsayıldığında, Netanyahu'nun amaçları için ortaya iki olası açıklama çıkıyor. Kuzeyde bir anlaşmayı zorlamak veya Hizbullah'ın tepkisini bölgesel bir savaş başlatmak için kullanmak. Bu da Lübnan için kritik bir seçim doğuruyor; geri çekilmek ya da topyekün bir savaşa girmek.
"DAHA GENİŞ BİR ASKERİ TAARRUZ"
İsrail, geçtiğimiz günlerde Lübnan'da geniş çaplı bir siber saldırı düzenleyerek onlarca Hizbullah mensubunun ölmesine ve binlerce kişinin yaralanmasına neden oldu.
Askeri uzmanlar, böylesine acı verici ve karmaşık bir operasyonun, daha geniş bir askeri taarruzun başlangıcında oynanan bir kart olduğu tahmin ediyor.