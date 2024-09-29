Lübnanlılar geceyi sokakta geçirdi: "Dehşet dolu bir dünya"

BÖLGE HALKI GÜVENLİK ARAYIŞINDA

Evlerini terk etmek zorunda kalan çok sayıda kişi, merkezdeki meydanlara, parklara sığındı. Bölge halkı güvenlik arayışında ancak İsrail'in saldırı tehdidi ve tahliye çağrısı sürerken güvenli bir yer bulmak hiç kolay değil.