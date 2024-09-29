Lübnanlılar geceyi sokakta geçirdi: "Dehşet dolu bir dünya"

İsrail'in yoğun bombardımanı ve tahliye çağrılarının ardından Beyrut'un güneyinde yaşayanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı. Güvenli bölge arayışındaki halk, geceyi sokakta geçirdi. Evlerini terk etmek zorunda kalan çok sayıda kişi, merkezdeki meydanlara, parklara sığındı. Bölge halkı güvenlik arayışında ancak İsrail'in saldırı tehdidi ve tahliye çağrısı sürerken güvenli bir yer bulmak hiç kolay değil.

Lübnanlılar geceyi sokakta geçirdi: "Dehşet dolu bir dünya" - 1

SIĞINACAK YER ARIYORLAR

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yaşayan halk, yoğun İsrail saldırılarının ardından geceyi sokakta geçirdi.

İsrail'in hava saldırılarında ölü sayısının artmasıyla halk, evlerini terk ederek sığınacak yer arayışına girdi.

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Lübnanlılar geceyi sokakta geçirdi: "Dehşet dolu bir dünya" - 2

Cumartesi günü Beyrut'ta yasın sesi yankılandı. Havaya ateşlenen silah sesleri, sokaklarda ağlayan kadınlar, sürekli var olan drone uğultusu ve İsrail hava saldırılarının uzaktan gelen gürültüsü...

Lübnanlılar geceyi sokakta geçirdi: "Dehşet dolu bir dünya" - 3

KUZEYE DOĞRU YOĞUN GÖÇ

İsrail bombardımanı, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinden kuzeye doğru yoğun bir göçe yol açtı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hedef alındığı son saldırıda canlarını zor kurtaran bölge sakinleri kendilerini kent merkezine attı.

Lübnanlılar geceyi sokakta geçirdi: "Dehşet dolu bir dünya" - 4

BÖLGE HALKI GÜVENLİK ARAYIŞINDA

Evlerini terk etmek zorunda kalan çok sayıda kişi, merkezdeki meydanlara, parklara sığındı. Bölge halkı güvenlik arayışında ancak İsrail'in saldırı tehdidi ve tahliye çağrısı sürerken güvenli bir yer bulmak hiç kolay değil.

Lübnanlılar geceyi sokakta geçirdi: "Dehşet dolu bir dünya" - 5

İSRAİL BOMBARDIMANININ SESİ

Aileler gece boyunca meydanda kaldı, sokak köşelerine kıvrıldı ve biraz uyumak için başlarını birbirlerinin kucağına koydu.

Şafak vakti çoğu kişi hala uyanıktı, evlerinin önündeki İsrail bombardımanının sesi Beyrut şehir merkezinden duyulabiliyordu. 

Lübnanlılar geceyi sokakta geçirdi: "Dehşet dolu bir dünya" - 6

"DEHŞET DOLU BİR DÜNYA"

Murşid Yusuf isimli Lübnanlı bir adam, "Dünden beri burada oturuyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şimdi dehşet dolu bir dünyada yaşıyoruz." dedi.

Kent sakinleri geceyi güçlükle geçirirken, sabah olduğunda da tablo değişmedi. Beyrut semaları hala dumanlarla kaplıydı.

Lübnanlılar geceyi sokakta geçirdi: "Dehşet dolu bir dünya" - 7

HASTANELER TAHLİYE EDİLECEK

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Beyrut'un güneyindeki hastaneleri de tahliye etmeyi planladıklarını duyurdu.

Lübnanlılar geceyi sokakta geçirdi: "Dehşet dolu bir dünya" - 8

Kentteki diğer hastanelere de, güneyden gelen hastalara hizmet verebilmek için hafta sonuna kadar acil olmayan vakaları askıya almaları çağrısında bulunuldu.

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