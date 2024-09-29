Lübnanlılar geceyi sokakta geçirdi: "Dehşet dolu bir dünya"
İsrail'in yoğun bombardımanı ve tahliye çağrılarının ardından Beyrut'un güneyinde yaşayanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı. Güvenli bölge arayışındaki halk, geceyi sokakta geçirdi. Evlerini terk etmek zorunda kalan çok sayıda kişi, merkezdeki meydanlara, parklara sığındı. Bölge halkı güvenlik arayışında ancak İsrail'in saldırı tehdidi ve tahliye çağrısı sürerken güvenli bir yer bulmak hiç kolay değil.
SIĞINACAK YER ARIYORLAR
Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yaşayan halk, yoğun İsrail saldırılarının ardından geceyi sokakta geçirdi.
İsrail'in hava saldırılarında ölü sayısının artmasıyla halk, evlerini terk ederek sığınacak yer arayışına girdi.