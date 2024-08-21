Lücid rüyalar ve gerçek hayat: İki alemin birleşmesi mümkün mü?

LÜSİD RÜYA NASIL GÖRÜLÜR?

İnsanların berrak rüya görmelerine yardımcı olmak için çeşitli egzersizler tasarlanmıştır ve araştırmacılar başka egzersizler de geliştirmektedir.



Rüya günlüğü tutma: Her sabah uyanır uyanmaz rüyalarınızla ilgili hatırladığınız her şeyi yazın veya aynı şeyi yapmak için bir ses kayıt cihazı kullanın. Bunu yapmak rüyalarınıza aşina olmanıza yardımcı olarak uykuya daldığınızda onların daha fazla farkına varmanızı sağlayabilir.



Gerçeklik testi: Uyanıkken yapılan bu egzersiz, beyni rüyalar ve gerçekler arasında daha iyi ayrım yapması için eğitir ve bu da uykuya daldığınızda berraklığı artırabilir. Gün boyunca düzenli aralıklarla durun ve çevrenizde rüya gördüğünüze işaret edebilecek olağan dışı herhangi bir şey olup olmadığını dikkatlice değerlendirin.