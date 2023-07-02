Lukaşenko, Putin'e karşı ayaklanan Wagner'den Belarus ordusunu eğitmesini istedi

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'da geçtiğimiz haftalarda ayaklanan paralı Wagner askerlerinden Belarus ordusunu eğitmesini istedi. Lukaşenko, Wagner üyelerinden korkmadığını belirtirken, Wagner lideri Yevgeny Prigozhin'in nerede olduğu hala belirsizliğini koruyor.

Lukaşenko, Putin'e karşı ayaklanan Wagner'den Belarus ordusunu eğitmesini istedi - 1

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Wagner paralı askerlerini ordusunu eğitmek üzere ülkesine davet etti. Devlet haber ajansı Belta'ya göre Lukaşenko, Belarus'un Bağımsızlık Günü nedeniyle yaptığı konuşmada bu daveti ima etti.

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Lukaşenko, Putin'e karşı ayaklanan Wagner'den Belarus ordusunu eğitmesini istedi - 2

Lukaşenko, "Ne yazık ki Wagner askerleri burada değiller. Onlara daha önce de söylediğim gibi, eğitmenleri gelip bize savaş deneyimi aktarırsa, bu deneyimi kabul edeceğiz." diye konuştu.

Lukaşenko, Putin'e karşı ayaklanan Wagner'den Belarus ordusunu eğitmesini istedi - 3

PUTŞN GÖREVLENDİRDİ

Lukaşenko'nun daveti, Belarus liderinin Wagner güçlerinin Moskova'ya karşı başlattığı silahlı ayaklanmayı bastırmakla görevlendirilmesinden sadece bir hafta sonra geldi.

Lukaşenko, Putin'e karşı ayaklanan Wagner'den Belarus ordusunu eğitmesini istedi - 4

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e son yılların en büyük tehdidini oluşturan olayda Wagner lideri Yevgeny Prigozhin, bir Wagner kampına yönelik Rus askeri saldırısına yanıt olarak iki Rus kentindeki askeri tesislerin kontrolünü ele geçirerek güçlerini Rusya'nın başkentine doğru yürütmüştü.

Lukaşenko, Putin'e karşı ayaklanan Wagner'den Belarus ordusunu eğitmesini istedi - 5

Kriz, ancak Lukaşenko'nun Prigozhin'in Belarus'a taşınmasını öngören bir anlaşmaya aracılık etmesiyle yatıştırılabildi. Aynı anlaşmanın bir parçası olarak Wagner birliklerine Rus ordusuna ya da kolluk kuvvetlerine kaydolma, ailelerinin ve arkadaşlarının yanına dönme ya da Belarus'a gitme seçenekleri sunuldu.

Lukaşenko, Putin'e karşı ayaklanan Wagner'den Belarus ordusunu eğitmesini istedi - 6

"WAGNER'DEN KORKMUYORUM"

Lukaşenko, yaptığı konuşmada Wagner Grubu üyelerinden korkmadığını çünkü onları "uzun zamandır tanıdığını" söyledi.

Lukaşenko, Putin'e karşı ayaklanan Wagner'den Belarus ordusunu eğitmesini istedi - 7

Lukaşenko, "Bunlar normal bir medeniyet kurmak için dünyanın dört bir yanında savaşmış insanlar. Batı onlardan iliklerine kadar nefret ediyor." dedi.

Lukaşenko, Putin'e karşı ayaklanan Wagner'den Belarus ordusunu eğitmesini istedi - 8

Belarus Devlet Başkanı, ayrıca "insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş dünya ölçeğinde bir askeri-politik krizin" yaklaşmakta olduğu uyarısında bulundu ve Batı'yı bu krizi çözmek için diyalog ihtiyacını görmemekle eleştirdi.

Lukaşenko, Putin'e karşı ayaklanan Wagner'den Belarus ordusunu eğitmesini istedi - 9

Lukaşenko, Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri'ni Polonya'yı "hızla silahlandırmakla" suçladı ve Batı'nın Polonya'yı Belarus ve Rusya'ya karşı kullanmak üzere "vekil eğitim sahası" haline getirdiğini iddia ederek Polonya'yı Ukrayna'ya benzetti.

Lukaşenko, Putin'e karşı ayaklanan Wagner'den Belarus ordusunu eğitmesini istedi - 10

PRİGOZHİN NEREDE?

Wagner lideri en son geçtiğimiz Cumartesi günü Rusya'nın güneyindeki Rostov-on-Don kentinden ayrılırken, birliklerinin Moskova'ya yürüyüşünü aniden durdurduktan sonra görüldü. Ancak Prigozhin'in tam olarak nerede olduğu belirsizliğini koruyor.

Lukaşenko, Putin'e karşı ayaklanan Wagner'den Belarus ordusunu eğitmesini istedi - 11

Prigozhin, geçen Pazartesi günü birliklerini geri döndürme kararını açıklayan sesli bir mesaj yayınladı. Lukaşenko ise Wagner liderinin Salı günü Belarus'a vardığını söyledi. Prigozhin'i Belarus'ta gösteren herhangi bir video ya da fotoğraf bulunmazken, Minsk dışındaki bir hava üssünün uydu görüntüleri Prigozhin'e bağlı iki uçağın Salı sabahı oraya indiğini gösterdi.

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