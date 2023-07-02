Lukaşenko, Putin'e karşı ayaklanan Wagner'den Belarus ordusunu eğitmesini istedi
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'da geçtiğimiz haftalarda ayaklanan paralı Wagner askerlerinden Belarus ordusunu eğitmesini istedi. Lukaşenko, Wagner üyelerinden korkmadığını belirtirken, Wagner lideri Yevgeny Prigozhin'in nerede olduğu hala belirsizliğini koruyor.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Wagner paralı askerlerini ordusunu eğitmek üzere ülkesine davet etti. Devlet haber ajansı Belta'ya göre Lukaşenko, Belarus'un Bağımsızlık Günü nedeniyle yaptığı konuşmada bu daveti ima etti.