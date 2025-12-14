Lukaşenko'dan yaptırım karşılığı af kararı

Tahliyeler, ABD'nin 2021 yılında Belarus potasyum sektörüne getirdiği yaptırımları kaldırdığını duyurmasıyla eş zamanlı gerçekleşti.

ABD'nin Belarus Özel Temsilcisi John Cole, 12-13 Aralık tarihlerinde Minsk'te Lukaşenko ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Washington'un kısıtlamaları kaldırdığını açıkladı.

Özel Temsilci Cole, Pul Pervogo kanalına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Trump'ın talimatları doğrultusunda ABD, potasyum üzerindeki yaptırımları kaldırıyor. Bunun Belarus için ABD tarafından yapılmış çok iyi bir hamle olduğunu düşünüyorum. Bunları şu an kaldırıyoruz."

Trump'ın temsilcisi, Minsk'e yönelik diğer yaptırımlara ilişkin müzakerelerin, iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi sürecine paralel olarak devam edeceğini belirtti.

Cole, siyasi mahkumların serbest bırakılmasının da bu sürecin bir parçası olduğunu vurguladı ve gelecekte tüm yaptırımların kaldırılmasına yönelik bir anlaşmaya varılmasını umduğunu dile getirdi.