Macaristan'da vergi artışı protestosu: Bini aşkın gösterici köprü kapattı

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 12.07.2022 - 15:13 | Son Güncelleme : 12.07.2022 - 16:18
Bini aşkın gösterici, hükümetin yeni vergi yasa teklifini protesto etmek için Macaristan’ın başkenti Budapeşte'nin merkezindeki Margaret köprüsünü kapattı.
Protestocular, Tuna Nehri yakınındaki bir köprüye yürümeden önce parlamentonun dışındaki bir ana meydanda toplandılar.
Bununla birlikte, Macaristan Başbakanı Victor Orban, enflasyonun yirmi yılın en yüksek seviyesinde olduğu ve ülkenin para birimi forintte yüksek düşüşlerin yaşandığı bir dönemde iktidardaki en zor mücadelesini veriyor.
Protestoda yer alan ve küçük bir işletmesi olan 52 yaşındaki Katalin Karolyi, "İşime yüksek vergi oranıyla devam etmek, verdiğim çabalara devam etmeye değmeyecek. Ancak, Bu tüm ailemin geçimini tehlikeye atacak” diye konuştu.
Diğer taraftan, Orban hükümeti, küçük işletmelerin vergi oranlarını önemli ölçüde artıran değişiklikleri Pazartesi günü meclise sundu. Yeni kurallar, parlamentoda onaylanmasının ardından Eylül ayında yürürlüğe girecek.
Reuters’a konuşan vergi danışmanı Laszlo Zara, yeni yasanın tahminen 400 bin ila 500 bin küçük işletmeyi etkileyeceğini belirterek, "Bu açıkça bir vergi artışı, nasıl çerçevelemeye çalışırsanız çalışın, çok büyük bir vergi artışı. Enflasyonist bir durum yaşanacak, çünkü küçük işletmeler önceki gelir seviyelerine ulaşamayacak. Bu da onları fiyatları yükseltmeye zorlayacak. Aynı zamanda ülkede enflasyonu da yükseltecek” dedi.