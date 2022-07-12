Macaristan'da vergi artışı protestosu: Bini aşkın gösterici köprü kapattı

Reuters’a konuşan vergi danışmanı Laszlo Zara, yeni yasanın tahminen 400 bin ila 500 bin küçük işletmeyi etkileyeceğini belirterek, "Bu açıkça bir vergi artışı, nasıl çerçevelemeye çalışırsanız çalışın, çok büyük bir vergi artışı. Enflasyonist bir durum yaşanacak, çünkü küçük işletmeler önceki gelir seviyelerine ulaşamayacak. Bu da onları fiyatları yükseltmeye zorlayacak. Aynı zamanda ülkede enflasyonu da yükseltecek” dedi.