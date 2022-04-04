Machu Picchu, 100 yılı aşkın bir süredir yanlış isim olarak anılıyor: Tarihçiler gerçek adını açıkladı

Haberler - ntv.com.tr 04.04.2022 - 12:18
Yayımlanan yeni bir rapora göre, önemli turizm destinasyonlarından Machu Picchu’nun adının 100 yılı aşkın bir süredir yanlış kullanıldığı belirtildi.
Journal of the Institute of Andean Studies dergisinde yayımlanan çalışmada, antik kenti inşa eden İnkaların bu bölgeye Huayna Picchu dediği aktarıldı.
Cedar City'deki Southern Utah Üniversitesi'nde antropoloji profesörü Emily Dean, Huayna'nın "yeni veya genç" anlamına geldiğini, Picchu'nun Yerli Quechua dilinde "dağ zirvesi" anlamına geldiğini söyledi.
Dean, “Machu "eski" anlamına geliyor, bu yüzden ona eski dağ zirvesi diyoruz” şeklinde konuştu.
Chicago'daki Illinois Üniversitesi'nde antropoloji profesörü olan rapor yazarı Brian Bauer ise, bölgenin İnka yerleşiminin imparatorluğun başkenti Cuzco'da yaşayan kraliyet İnkaları için mülk olarak 1420 yılı civarında inşa edildiğine inanıldığını vurguladı.
Amerikalı kaşif Hiram Bingham 1911'de yeniden keşfedene kadar yüzyıllar boyunca And Dağları'nın derinliklerinde bulunan bölge daha sonra önemli bir turizm merkezi oldu.
Profesör Bauer'in Machu Picchu ile ilgili araştırması sırasında, orijinal adının başka bir şey olduğuna dair kanıtlar bulunurken, rapor yazarı Donato Amado Gonzales de dil hatası sonucu söz konusu hatanın gerçekleştirildiğini söyledi.
Profesör Dean ise, isim hatasının şaşırtıcı olmadığını, çünkü Perulu olmayan birçok arkeoloğun yer adlarını araştırmak için fazla çaba sarf etmediğini ve Quechua'yı tam olarak anlamadığının altını çizdi.
Bauer, bölgenin orijinal adının keşfedilmesine rağmen, muhtemelen Machu Picchu olarak kalacağını söylerken, “Machu Picchu dünya çapında tanındığı için ismin değiştirilmesini önermeyiz” dedi.
Profesör Dean ise, Machu Picchu'nun binlerce kitap, makale, reklam ve yasal belgede de yayınlandığını söylerken, değişmesinin zor olduğunu vurguladı.