Machu Picchu, 100 yılı aşkın bir süredir yanlış isim olarak anılıyor: Tarihçiler gerçek adını açıkladı

Yayımlanan yeni bir rapora göre, önemli turizm destinasyonlarından Machu Picchu’nun adının 100 yılı aşkın bir süredir yanlış kullanıldığı belirtildi.

Journal of the Institute of Andean Studies dergisinde yayımlanan çalışmada, antik kenti inşa eden İnkaların bu bölgeye Huayna Picchu dediği aktarıldı.