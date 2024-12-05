Macron'dan kriz sonrası ilk açıklama: Görev süremin sonuna kadar buradayım

Macron kendisine yöneltilen istifa söylemlerine ise net şekilde yanıt verdi.



Fransa'da sol ittifakı Yeni Halk Cephesi ile aşırı sağcı Ulusal Birlik partisi ve destekçileri, hükümete karşı gensoru önergesinde bulunmuş, yapılan oylamada 331 evet ile Michel Barnier (Mişel Barni) hükümeti düşürülmüştü.