Macron'dan kriz sonrası ilk açıklama: Görev süremin sonuna kadar buradayım

Fransa'da hükümet belirsizliği sürüyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Michel Barnier hükümetinin düşmesinin ardından yeni başbakanı gelecek günlerde açıklayacağını duyurdu. İstifa söylemlerine karşı ise "Görev süremin sonuna kadar buradayım" dedi. Macron'un hedefinde hükümeti düşüren aşırı sağ ve sol partiler vardı.

Macron'dan kriz sonrası ilk açıklama: Görev süremin sonuna kadar buradayım - 1

Fransa'da hükümet krizi derinleşiyor. Ülkede Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Michel Barnier hükümetinin düşmesinin ardından ilk kez kameralar karşısına geçti ancak yeni başbakanı açıklaması beklenen Macron isim vermedi. 

Macron, yaşanan siyasi kaostan parlamentodaki aşırı sağ ve sol partileri sorumlu tuttu. Düşen Barnier hükümetinin uzlaşmacı bir siyaset izlediğini savundu.

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Macron'dan kriz sonrası ilk açıklama: Görev süremin sonuna kadar buradayım - 2

Macron kendisine yöneltilen istifa söylemlerine ise net şekilde yanıt verdi.

Fransa'da sol ittifakı Yeni Halk Cephesi ile aşırı sağcı Ulusal Birlik partisi ve destekçileri, hükümete karşı gensoru önergesinde bulunmuş, yapılan oylamada 331 evet ile Michel Barnier (Mişel Barni) hükümeti düşürülmüştü.

Macron'dan kriz sonrası ilk açıklama: Görev süremin sonuna kadar buradayım - 3

Hükümet 5. cumhuriyet döneminin en kısa hükümeti olmuştu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni hükümet için görevlendirme yapması bekleniyor.

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