Macron'dan kriz sonrası ilk açıklama: Görev süremin sonuna kadar buradayım
Fransa'da hükümet belirsizliği sürüyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Michel Barnier hükümetinin düşmesinin ardından yeni başbakanı gelecek günlerde açıklayacağını duyurdu. İstifa söylemlerine karşı ise "Görev süremin sonuna kadar buradayım" dedi. Macron'un hedefinde hükümeti düşüren aşırı sağ ve sol partiler vardı.
Fransa'da hükümet krizi derinleşiyor. Ülkede Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Michel Barnier hükümetinin düşmesinin ardından ilk kez kameralar karşısına geçti ancak yeni başbakanı açıklaması beklenen Macron isim vermedi.
Macron, yaşanan siyasi kaostan parlamentodaki aşırı sağ ve sol partileri sorumlu tuttu. Düşen Barnier hükümetinin uzlaşmacı bir siyaset izlediğini savundu.