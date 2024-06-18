Macron'dan Yeni Kaledonya çağrısı: "Barikatları kaldırın"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın deniz aşırı toprağı Yeni Kaledonya'da haftalar süren ayaklanmaların sonlandırılması için çağrıda bulundu. Yerel halktan kurdukları barikatları kaldırarak eylemlerine son vermelerini isteyen Macron, geçtiğimiz haftalarda tepki çeken oy reformunun askıya alındığını açıklamıştı. Fransız yetkililer başkent Noumea'nın tekrar kontrolleri altına girdiği konusunda ısrar etse de barikatlar duruyor ve bağımsızlık yanlısı göstericiler sokaklarda kalmaya kararlı olduklarını söylüyor.
"BARİKATLARI KALDIRIN"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız Pasifik bölgesi Yeni Kaledonya sakinlerine haftalar süren isyanın ardından barikatları kaldırmaları çağrısında bulunarak durumun "kabul edilemez" olduğunu söyledi.