Macron'dan Yeni Kaledonya çağrısı: "Barikatları kaldırın"

OKULLAR VE HAVALİMANI HİZMETE AÇILDI

Beş hafta boyunca süren huzursuzluğun ardından yavaş yavaş normale dönüşün bir işareti olarak, başkent Noumea'nın uluslararası havalimanı gibi okullar da pazartesi günü yeniden açıldı.