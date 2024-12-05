Macron'u zor günler bekliyor: Fransa'da hükümet düştü, şimdi ne olacak?

KEMER SIKMA ÖNLEMLERİ TETİKLEDİ

Milletvekillerinin çoğunluğu, önceki gün radikal sol tarafından önerilen ve Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağ tarafından desteklenen güvensizlik oylamasına arka çıktı.

Barnier'nin rekor bir hızla görevden alınması, bu yaz yapılan ve hiçbir siyasi gücün genel çoğunluğu sağlayamadığı ve aşırı sağın güç kazandığı erken genel seçimlerin ardından geldi.

Barnier'in görevden alınmasını tetikleyen şey, Fransa'nın mali durumunu istikrara kavuşturmak için gerekli olduğunu savunduğu kemer sıkma önlemlerini içeren 2025 bütçe planı oldu.