Macron'u zor günler bekliyor: Fransa'da hükümet düştü, şimdi ne olacak?
Fransa'da gücensizlik oylamasını kaybeden hükümet düştü. Başbakan Barnier, artan siyasi ve ekonomik kaosu durdurmanın yollarını arayan Cumhurbaşkanı Macron'a istifasını sundu. Barnier'in görevinin sonunu getiren şey, kemer sıkma önlemlerini içeren 2025 bütçe planı oldu. Şimdi Macron'un önünde yeni başbakan seçmek gibi zorlu bir görev var. Peki Macron, istifa çağrılarına direnebilecek mi? Fransa'da siyasi kriz çözülebilecek mi?
Fransa'da güvenoyu alamayan hükümet düştü.
Aşırı sağın da desteğiyle 577 üyeli mecliste 331 milletvekilinin çoğunluğu hükümetin düşürülmesi yönünde oy kullandı.
Başbakan Michel Barnier, bugün Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşerek parlamentodaki ardından istifasını sundu.
Macron da artan siyasi ve ekonomik kaosu acilen durdurmanın yollarını arıyor.