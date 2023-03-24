Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı

Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e yükselten tartışmalı yasaya karşı protestolar sürüyor. Ülke genelindeki gösterilere organizatörlere göre 3,5 milyon, İçişleri Bakanlığına göre ise 1 milyon 89 bin kişi katıldı. İçişleri Bakanı Darmanin, gösterilerde en az 172 kişinin gözaltına alındığını, 149 polis ve jandarmanın yaralandığını açıkladı.

Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 1

Fransa'da, emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e yükseltmeyi öngören reforma karşı çıkan 1 milyonu aşkın Fransız sokağa indi.

DÜNYA HABERLERİ

Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 2

Emeklilik yaşının 2 yıl artırılarak 64'e yükseltilmesini içeren reforma karşı sendikaların çağrısıyla Fransa genelinde gösteriler düzenlendi.

Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 3

Göstericiler, hükümetten, mecliste oylama yapılmadan nihai olarak kabul edilen reformdan vazgeçilmesini talep etti.

Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 4

Dijon, Rennes ve Rouen'de polis ve göstericiler arasında gerginlik yaşandı.

Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 5

Başkent Paris'te de polis ve göstericiler arasında arbede çıktı.

Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 6

Göstericilerden bazıları Paris sokaklarındaki çöp ve çöp bidonlarını ateşe verdi, otobüs duraklarını tahrip etti.

Kentteki gösteriler devam ediyor.

Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 7

SENDİKALAR "DEVAM" DEDİ

Ülkenin önde gelen işçi ve öğrenci sendikaları, yaptıkları ortak açıklamada, reforma karşı hafta sonu ve 28 Mart Salı günü gösteriler düzenleme ve salı günü greve gitme çağrısında bulundu.

Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 8

172 GÖZALTI

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yerel basına yaptığı açıklamada, gösterilerde en az 172 kişinin gözaltına alındığını, 149 polis ve jandarmanın yaralandığını belirtti.

Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 9

Darmanin, ülke genelinde 140 yangın söndürüldüğünü ve Paris'te 50 yangının sürdüğünü kaydetti.

Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 10

Organizatörlere göre Fransa'daki gösterilere 3,5 milyon, İçişleri Bakanlığına göre ise 1 milyon 89 bin kişi katıldı.

Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 11

Reform karşıtları Bordeaux kentinde belediye binasının kapısını ateşe verdi.

Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 12

Başbakan Elisabeth Borne, Twitter'dan yaptığı açıklamada, gösterilerde meydana gelen şiddet ve tahribatın "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 13
Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 14
Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 15
Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 16
Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 17
Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 18
Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 19
Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 20
Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 21
Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 22
Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 23
Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 24
Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 25
Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 26
Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 27
Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 28
Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 29
Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 30
Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 31
Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 32
Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 33
Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 34
Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 35
Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 36
Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 37
Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 38
Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 39
Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 40
Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 41
Macron'un emeklilik reformuna karşı 1 milyonu aşkın Fransız sokağa çıktı - 42
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