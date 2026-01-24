Macron'un pilot gözlüğü sosyal medyayı fethetti

Macron, gözündeki rahatsızlık nedeniyle bir süredir kapalı alanlardaki etkinliklere bile güneş gözlüğüyle katılmak zorunda.

Macron, sağ gözündeki subkonjonktival kanamayı, yani patlamış kan damarını şık bir şekilde gizliyor. Daha önce bu durumu "tamamen zararsız" olarak tanımlamıştı.