Macron'un yeni dönem görevi için tören düzenlendi

Fransa'da ikinci kez cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'un yeni dönem görevi için Elysee Sarayı'nda tören düzenlendi. 2002 yılından bu yana ilk defa cumhurbaşkanlığı devir teslim töreni yapılmadı.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.05.2022 - 14:50

Macron'un yeni dönem görevi için tören düzenlendi - 1

’da yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilen için Elysee Sarayı'nda tören gerçekleştirildi.

Macron'un yeni dönem görevi için tören düzenlendi - 2

Törene, Macron'un ailesi ve yakın çevresinin yanı sıra, eski Fransa Cumhurbaşkanları Nicolas Sarkozy ve Francois Hollande'ın da aralarında olduğu çok sayıda siyasetçi dahil yaklaşık 500 kişi katıldı.

Macron'un yeni dönem görevi için tören düzenlendi - 3

Anayasa Konseyi Başkanı Laurent Fabius, ülkeyi gelecek 5 yıl boyunca yöneteceği görevi Macron'a tevdi etti.

Macron'un yeni dönem görevi için tören düzenlendi - 4

Fabius, Macron'a yeni döneminin resmi olarak 14 Mayıs Cumartesi başlayacağını ifade etti.

Macron'un yeni dönem görevi için tören düzenlendi - 5

İlk cumhurbaşkanlığı görev süresinde yaşanan farklı krizlere atıfta bulunan Fabius, yeni döneminde Macron'a başarılar dileyerek onu tebrik etti.​​​​​​​ Öte yandan Fabius'un, tören sırasında Macron'a aldığı oy sayısını açıklarken yanlışlıkla hatalı rakam telaffuz etmesi dikkati çekti.

Macron'un yeni dönem görevi için tören düzenlendi - 6

Törende Macron'a, en büyük Fransa devlet nişanı olan, I. Napolyon'un taktığı Legion d'Honneur takdim edildi.

Macron'un yeni dönem görevi için tören düzenlendi - 7

Ayrıca Invalides Meydan'ında 21 top atışı gerçekleştirildi.

Macron'un yeni dönem görevi için tören düzenlendi - 8

Macron, törende yaptığı konuşmada, ülkenin geleceğiyle ilgili temennilerinden bahsederek "daha yaşanabilir bir ve daha güçlü bir Fransa" sözü verdi.

Macron'un yeni dönem görevi için tören düzenlendi - 9

2002 YILINDAN BU YANA İLK KEZ DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞMEDİ

44 yaşındaki Macron, ülkede ikinci kez cumhurbaşkanı görevine seçilen üçüncü cumhurbaşkanı oldu. Bu nedenle, 2002 yılından bu yana ilk defa cumhurbaşkanlığı devir teslim töreni yapılmadı.

Macron'un yeni dönem görevi için tören düzenlendi - 10

Fransa'nın 5. Cumhuriyet döneminde Macron'dan önce yalnız eski cumhurbaşkanları François Mitterrand ve Jacques Chirac, iki dönem cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

Macron'un yeni dönem görevi için tören düzenlendi - 11
Macron'un yeni dönem görevi için tören düzenlendi - 12
Macron'un yeni dönem görevi için tören düzenlendi - 13
Macron'un yeni dönem görevi için tören düzenlendi - 14
Macron'un yeni dönem görevi için tören düzenlendi - 15
Macron'un yeni dönem görevi için tören düzenlendi - 16
Macron'un yeni dönem görevi için tören düzenlendi - 17
Macron'un yeni dönem görevi için tören düzenlendi - 18
Macron'un yeni dönem görevi için tören düzenlendi - 19

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER