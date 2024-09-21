Macron'un yeni hükümet tercihleri Paris'te protesto edildi
Erken seçimin ardından siyasi kriz yaşayan Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, başbakan olarak Michel Barnier'i seçmesine tepkiler sürüyor. Sol grupların öncülüğünde başkent Paris sokaklarına dökülen Fransa halkı, Macron'un "aşırı sağcı" tercihlerini protesto etti.
Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni kabinesi için nihai isim listesini beklemeye devam ederken, Paris'te protestolar başladı.
Fransa halkı başkentte Macron'un, Michel Barnier'i başbakan olarak atamasına karşı eylem düzenledi.
Sol gruplar tarafından düzenlenen gösteride, yüzlerce kişi ellerinde pankartlar taşıyarak ve sloganlar atarak Place de la Bastille meydanından yürüyüşe geçti.
Eylemde “Macron'un görevden alınması” çağrısı yapıldı.