Macron'un yeni hükümet tercihleri Paris'te protesto edildi

Erken seçimin ardından siyasi kriz yaşayan Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, başbakan olarak Michel Barnier'i seçmesine tepkiler sürüyor. Sol grupların öncülüğünde başkent Paris sokaklarına dökülen Fransa halkı, Macron'un "aşırı sağcı" tercihlerini protesto etti.

Macron'un yeni hükümet tercihleri Paris'te protesto edildi - 1

Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni kabinesi için nihai isim listesini beklemeye devam ederken, Paris'te protestolar başladı.

Fransa halkı başkentte Macron'un, Michel Barnier'i başbakan olarak atamasına karşı eylem düzenledi.

Sol gruplar tarafından düzenlenen gösteride, yüzlerce kişi ellerinde pankartlar taşıyarak ve sloganlar atarak Place de la Bastille meydanından yürüyüşe geçti.

Eylemde “Macron'un görevden alınması” çağrısı yapıldı.

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Macron'un yeni hükümet tercihleri Paris'te protesto edildi - 2

Protestocu Lou Multier, “Bugün burada Macron'un demokrasiyi reddetmesini protesto etmek için bulunuyoruz, çünkü Michel Barnier'i başbakan olarak atarken Fransız halkının seçimine saygı duymadı” dedi.

Macron, Avrupa Birliği'nin eski Brexit müzakerecisi ve sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisinin bir üyesi olan Barnier'i iki hafta önce başbakan olarak atamıştı.

LR, temmuz ayında yapılan ve sol görüşlü Yeni Halk Cephesi koalisyonunun önde gittiği parlamento seçimlerinin ikinci turunda geride kalmıştı.

Macron'un yeni hükümet tercihleri Paris'te protesto edildi - 3

Barnier'in yeni hükümeti belirlemekte zorlanması, Macron'un çok tartışılan erken seçim kararının ardından ortaya çıkan Fransa'daki siyasi krizin altını çiziyor.

Fransız BFM TV, Barnier'in muhafazakar Senatör Bruno Retailleau'yu içişleri bakanı olarak önerdiğini, Jean-Noel Barrot'nun ise daha önce bakanlıkta Avrupa işleri görevini yürüttükten sonra dışişleri bakanlığına terfi edeceğini bildirdi.

Macron'un yeni hükümet tercihleri Paris'te protesto edildi - 4

BFM TV'nin haberine göre, Savunma Bakanı Sebastien Lecornu görevinde kalırken, 33 yıllık hukukçu Antoine Armand maliye ve ekonomi bakanlığında üst düzey bir göreve getirilecek.

Barnier'nin yeni bakanların nihai listesini yayınlaması için kesin bir tarih yok.

Macron'un yeni hükümet tercihleri Paris'te protesto edildi - 5

Paris'teki yürüyüşe katılan bir diğer protestocu Daniel Gluckstein, “Bu hükümetin bir öncekinden daha da sağcı ve daha da gerici olacağı aşikar, ki zaten öyleydi” dedi.

Barnier'nin muhalefet partilerini kızdırmamak için dikkatli davranması gerektiği belirtliyor çünkü bu partiler birleşip hükümeti güvensizlik önergesiyle düşürebilir. 

Macron'un yeni hükümet tercihleri Paris'te protesto edildi - 6
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