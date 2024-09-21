Macron'un yeni hükümet tercihleri Paris'te protesto edildi

Paris'teki yürüyüşe katılan bir diğer protestocu Daniel Gluckstein, “Bu hükümetin bir öncekinden daha da sağcı ve daha da gerici olacağı aşikar, ki zaten öyleydi” dedi.

Barnier'nin muhalefet partilerini kızdırmamak için dikkatli davranması gerektiği belirtliyor çünkü bu partiler birleşip hükümeti güvensizlik önergesiyle düşürebilir.