Madde madde Trump'ın Gazze planı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Gazze'de çatışmayı sona erdirmek için kapsamlı planını duyurdu.



20 maddeden oluşan Gazze Planı, sadece ateşkes ya da rehine takası öngörmüyor.



Gazze'de savaşın tamamen sona ermesini ve İsrail ordusunun bölgeden çekilmesini de içeriyor.



İSRAİL KABUL ETTİ, HAMAS'IN YANITI BELENİYOR