Madleen gemisi Gazze'ye ne taşıyor, gemide kimler var? Madleen gemisinin yola çıkış amacı

Aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in de bulunduğu 12 kişilik ekip, insani yardım taşıyan Madleen gemisiyle Gazze’ye doğru yol aldı. Forensic Architecture ve gemide bulunan canlı izleme cihazı sayesinde geminin rotası anlık takip ediliyor. Peki, Madleen gemisi Gazze'ye ne taşıyor, gemide kimler var?

Madleen gemisi Gazze'ye ne taşıyor, gemide kimler var? Madleen gemisinin yola çıkış amacı - 1

Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından işletilen Madleen gemisi, 1 Haziran'da İsveçli barış ve iklim aktivisti Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham'ın da aralarında bulunduğu 12 aktivistle birlikte yola çıktı. Madleen, Gazze’nin ilk ve tek kadın balıkçısı Madleen’in adını taşıyor. İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, mürettebata yardım görevini terk etmelerini emretti ve grubu sert bir şekilde "antisemitik" olarak nitelendirdi. Komite kısa bir süre sonra İsrail'in geminin yerini ve sinyalini engellemeye çalıştığı uyarısında bulunan bir açıklama da yayınladı.

DÜNYA HABERLERİ

Madleen gemisi Gazze'ye ne taşıyor, gemide kimler var? Madleen gemisinin yola çıkış amacı - 2

MADLEEN GEMİSİNDE KİMLER VAR?

Toplam 12 kişilik mürettebat var:

Greta Thunberg (İklim aktivisti)

Rima Hassan (Fransa kökenli, Avrupa Parlamentosu Üyesi)

Liam Cunningham (İrlandalı oyuncu – “Game of Thrones”)

Sergio Toribio (İspanyol aktivist)

Omar Faiad (Al Jazeera gazetecisi)

Diğer 6 uluslararası gönüllü aktivist

Madleen gemisi Gazze'ye ne taşıyor, gemide kimler var? Madleen gemisinin yola çıkış amacı - 3

MADLEEN GEMİSİNDE NELER TAŞINIYOR?

Madleen gemisinin yükü arasında şu ürünler bulunuyor:

Tıbbi malzemeler

Un

Pirinç

Bebek maması

Bebek bezi

Kadın hijyen ürünleri

Su arıtma kitleri

Koltuk değnekleri

Çocuklar için protezler

Madleen gemisi Gazze'ye ne taşıyor, gemide kimler var? Madleen gemisinin yola çıkış amacı - 4

MADLEEN GEMİSİNİN YOLA ÇIKIŞ AMACI

Ablukayı protesto etmek: İsrail’in 2007’den beri süren deniz ablukasını kırmak ve Gazze’ye doğrudan yardımcı olmanın zorluğunu göstermek.

Sembolizm ve farkındalık: Medyada geniş yankı uyandırmak, insan hakları meselesini uluslararası kamuoyuna taşımak ve Gazze’deki insani krizi gündemde tutmak.

Somut yardım ulaştırmak: Taşınan malzemeler sembolik miktarda olsa da doğrudan bebek maması, hijyen ve medikal destek sunmak amaçland

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