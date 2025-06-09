Madleen gemisi Gazze'ye ne taşıyor, gemide kimler var? Madleen gemisinin yola çıkış amacı

Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından işletilen Madleen gemisi, 1 Haziran'da İsveçli barış ve iklim aktivisti Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham'ın da aralarında bulunduğu 12 aktivistle birlikte yola çıktı. Madleen, Gazze’nin ilk ve tek kadın balıkçısı Madleen’in adını taşıyor. İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, mürettebata yardım görevini terk etmelerini emretti ve grubu sert bir şekilde "antisemitik" olarak nitelendirdi. Komite kısa bir süre sonra İsrail'in geminin yerini ve sinyalini engellemeye çalıştığı uyarısında bulunan bir açıklama da yayınladı.