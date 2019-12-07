Madrid'de iklim değişikliğine karşı yüz binden fazla kişi yürüdü

Kendisini, iklim değişikliğine karşı ortaya çıkan gençlik hareketinin küçük bir parçası olarak gördüğünü vurgulayan Thunberg, "Aktivistler olarak her geçen gün büyüyoruz ve daha çok çalışıyoruz. Bir yıldır aktif haldeyiz ama bu siyasi eyleme dönüşmüyor. Siyasetçiler harekete geçmeli, artık bir dakika bile bekleyemeyiz" ifadesini kullandı.