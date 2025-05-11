Madrid'de kırmızı boyalı eylem: "Boğa güreşleri sona erdirilsin"

İspanya’da Las Ventas Arenası önünde bir araya gelen hayvan hakları savunucuları, vücutlarına kırmızı boya dökerek boğa güreşlerini protesto etti.

Madrid'de kırmızı boyalı eylem: "Boğa güreşleri sona erdirilsin" - 1

İspanya'da önde gelen iki hayvan hakları derneği, başkent Madrid'deki Las Ventas Arenası önünde boğa güreşi karşıtı gösteri yaptı. Aziz Fermin Festivali'nin yapıldığı hafta kapsamında Las Ventas'ta programlanan boğa güreşlerini protesto etmek üzere toplanan kalabalık grup, vücutlarına kırmızı boya döktü.

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Madrid'de kırmızı boyalı eylem: "Boğa güreşleri sona erdirilsin" - 2

“ZULMÜ NORMALLEŞTİREN GELENEĞE ORTAK OLMAYIN”

Hayvan hakları örgütleri Anima Naturalis ve CAS International, boğa güreşlerinin sona erdirilmesini talep ederek, "Hayvan haklarını ihlal eden bir uygulamaya yönelik kamu sübvansiyonlarının sona erdirilmesini talep ediyoruz. Şehir, artık zulmü normalleştiren bir geleneğe ortak olamaz. Kültürel kararlarda şeffaflık talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Madrid'de kırmızı boyalı eylem: "Boğa güreşleri sona erdirilsin" - 3

“2013 TARİHLİ YASA İPTAL EDİLSİN”

Boğa güreşlerinin yasaklanması için şubat ayında İspanya Meclisi’ne 715 bin 606 İspanyolun imzasının olduğu dilekçenin sunulduğunu belirten hayvan hakları dernekleri, 2013 yılında Senato’daki oylamayla boğa güreşlerinin İspanya'nın kültürel değeri olarak tanındığı, koruma altına alındığı ve teşvik edildiği yasanın iptalini istedi.

Madrid'de kırmızı boyalı eylem: "Boğa güreşleri sona erdirilsin" - 4

SON YASAK, KATALONYA’DAN GELDİ

İspanya'da 11’inci yüzyılda başlayan ve 18’inci yüzyılın sonlarından itibaren arenalarda kültürel etkinlik olarak yapılan boğa güreşleri, 1991'de Kanarya Adaları ve 2010'da Katalonya'da yasaklanmıştı. 

Madrid'de kırmızı boyalı eylem: "Boğa güreşleri sona erdirilsin" - 5

ORGANİZATÖRLERDEN “EKONOMİK” SAVUNMA

Boğa güreşlerini organize eden kurumlar ise İspanya genelinde yılda 1800'den fazla boğa güreşinin yapıldığını ve bu etkinliklerin direkt ve dolaylı olarak ülke ekonomisine 3,5 milyar euroluk etki sağladığını, yaklaşık 200 bin kişinin bu sektörden geçindiğini savunuyor. Madrid özerk yönetim hükümeti, boğa güreşlerinin yapıldığı tarihi Las Ventas Arenası'nın yenilenmesi için 40 milyon eurodan fazla yatırım yapacağını, ayrıca bakımı için 2,2 milyon euro daha harcayacağını duyurdu.

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