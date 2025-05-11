Madrid'de kırmızı boyalı eylem: "Boğa güreşleri sona erdirilsin"

ORGANİZATÖRLERDEN “EKONOMİK” SAVUNMA

Boğa güreşlerini organize eden kurumlar ise İspanya genelinde yılda 1800'den fazla boğa güreşinin yapıldığını ve bu etkinliklerin direkt ve dolaylı olarak ülke ekonomisine 3,5 milyar euroluk etki sağladığını, yaklaşık 200 bin kişinin bu sektörden geçindiğini savunuyor. Madrid özerk yönetim hükümeti, boğa güreşlerinin yapıldığı tarihi Las Ventas Arenası'nın yenilenmesi için 40 milyon eurodan fazla yatırım yapacağını, ayrıca bakımı için 2,2 milyon euro daha harcayacağını duyurdu.