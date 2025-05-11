Madrid'de kırmızı boyalı eylem: "Boğa güreşleri sona erdirilsin"
İspanya’da Las Ventas Arenası önünde bir araya gelen hayvan hakları savunucuları, vücutlarına kırmızı boya dökerek boğa güreşlerini protesto etti.
İspanya'da önde gelen iki hayvan hakları derneği, başkent Madrid'deki Las Ventas Arenası önünde boğa güreşi karşıtı gösteri yaptı. Aziz Fermin Festivali'nin yapıldığı hafta kapsamında Las Ventas'ta programlanan boğa güreşlerini protesto etmek üzere toplanan kalabalık grup, vücutlarına kırmızı boya döktü.