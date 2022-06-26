Madrid'de NATO karşıtı gösteri: Binlerce kişi katıldı

NATO'nun 28-30 Haziran'daki zirvesine ev sahipliği yapan İspanya'nın başkenti Madrid'de binlerce kişi NATO karşıtı gösteri düzenledi. İspanya'daki sol ve komünist görüşlü sivil toplum kuruluşlarının (STK) çağrısıyla organize edilen "Barış için: NATO'ya hayır" başlıklı gösteriye, koalisyon hükümetinin küçük ortağı Unidas Podemos ittifakına bağlı Birleşik Sol (IU) ve Podemos partilerinin temsilcileri de destek verdi.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 26.06.2022 - 14:50

Madrid'de NATO karşıtı gösteri: Binlerce kişi katıldı - 1

'nın başkenti Madrid'de yapılan yürüyüşte, NATO karşıtı pankartlar taşınıp, "Savaşlara hayır", "NATO'ya hayır", "NATO üsleri dışarı", "Askeri harcamalar yerine okul ve hastane yapın" sloganları atıldı.

Madrid'de NATO karşıtı gösteri: Binlerce kişi katıldı - 2

Gösteriyi organize eden İspanyol STK'lerin temsilcileri, Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nin "savaş yanlısı bir zirve" olduğunu savundu.

Madrid'de NATO karşıtı gösteri: Binlerce kişi katıldı - 3

KOALİSYON HÜKÜMETİ ORTAKLARI ARASINDA NATO TARTIŞMASI

Diğer yandan Madrid'deki NATO Zirvesi, ülkedeki koalisyon ortağı partiler arasında da tartışma yarattı.

Madrid'de NATO karşıtı gösteri: Binlerce kişi katıldı - 4

Koalisyonun küçük ortağı Unidas Podemos ittifakına bağlı bakanlar, NATO'nun politikalarını eleştirip, zirveyi protesto etti.

Madrid'de NATO karşıtı gösteri: Binlerce kişi katıldı - 5

Hükümetin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinden olan Savunma Bakanı Margarita Robles ise yaptığı açıklamada, NATO karşıtlarının "açık bir şekilde azınlık" olduğunu belirterek "Gösteri yapanlara saygı duysam da barış onların malı değildir. Hepimiz barış için çalışıyoruz" dedi.

Madrid'de NATO karşıtı gösteri: Binlerce kişi katıldı - 6

Elcano Enstitüsünün hafta içinde yayımladığı ve "İspanyolların yüzde 83'ünün NATO'ya açık ve net bir destek verdiğinin" belirtildiği anket sonucunu hatırlatan Robles, Madrid'de yapılan gösterinin İspanya'nın imajına zarar verdiğini kaydetti.

Madrid'de NATO karşıtı gösteri: Binlerce kişi katıldı - 7

Robles, "Sadece barıştan konuşmak yeterli değil, barış için çalışmak gerekiyor. Barışı korumanın ve barış için çalışmanın en iyi yolu, NATO tarafından alınan kararlarda olduğu gibi caydırıcı politikalardır" dedi.

Madrid'de NATO karşıtı gösteri: Binlerce kişi katıldı - 8

Hükümet, "Barış için Devlet Platformu" adlı örgütün 29 Haziran'da Madrid'de yapmak istediği NATO karşıtı gösteriyi ise güvenlik gerekçesiyle yasakladı.

Madrid'de NATO karşıtı gösteri: Binlerce kişi katıldı - 9

İspanya hükümeti, Madrid'in ev sahipliğinde yapılacak ve 44 ülkeden devlet veya hükümet başkanları ile dışişleri ve savunma bakanlarının katılacağı NATO Zirvesi'ni organize etmek için yaklaşık 50 milyon euro harcadığını açıklamıştı.

Madrid'de NATO karşıtı gösteri: Binlerce kişi katıldı - 10

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