Madrid’e dev balina heykeli
Anadolu Ajansı
İspanya'nın başkenti Madrid'de, nehir kıyısına yerleştirilen balina heykeli ile okyanusların kirlenmesine dikkat çekildi.
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Belçika merkezli sanat kolektifi Captain Boomer'ın yaptığı 15 metre uzunluğunda, bir ton ağırlığındaki balina heykeli, sabah Manzanares Nehri'ne yerleştirildi.
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Gerçek bir balina gibi görünen heykele deniz biyoloğu kılığına girmiş sanatçılar, "müdahale" ederken, Madridliler de merakla onları izledi.
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Madrid Belediyesinden yapılan açıklamada, okyanusların kirlenmesine ve insanların doğaya olan olumsuz etkilerine dikkat çekilmek amacıyla yapılan yerleştirmenin pazar 18.00'e kadar görülebileceği belirtildi.
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Aynı gösteri, daha önce aralarında Paris ve Londra'nın da olduğu Avrupa kentlerinde de yapılmıştı.
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