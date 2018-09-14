NTV

Madrid’e dev balina heykeli

Anadolu Ajansı

İspanya'nın başkenti Madrid'de, nehir kıyısına yerleştirilen balina heykeli ile okyanusların kirlenmesine dikkat çekildi.

  • 1

    Belçika merkezli sanat kolektifi Captain Boomer'ın yaptığı 15 metre uzunluğunda, bir ton ağırlığındaki balina heykeli, sabah Manzanares Nehri'ne yerleştirildi.

  • 2

    Gerçek bir balina gibi görünen heykele deniz biyoloğu kılığına girmiş sanatçılar, "müdahale" ederken, Madridliler de merakla onları izledi.

  • 3

    Madrid Belediyesinden yapılan açıklamada, okyanusların kirlenmesine ve insanların doğaya olan olumsuz etkilerine dikkat çekilmek amacıyla yapılan yerleştirmenin pazar 18.00'e kadar görülebileceği belirtildi.

  • 4

    Aynı gösteri, daha önce aralarında Paris ve Londra'nın da olduğu Avrupa kentlerinde de yapılmıştı.

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

  • 23

  • 24

  • 25

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin