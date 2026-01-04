Maduro gitti, şimdi Venezuela'da ne olacak?

Venezuela Yüksek Mahkemesi, Maduro'dan boşalan koltuğa geçici olarak geçecek ismin Delcy Rodriguez olduğunu açıkladı. Maduro'nun yardımcılığını yapan Delcy Rodriguez'in normal şartlarda seçim çağrısı yapması gerekiyor. Maduro da 2013'te dönemin lideri Hugo Chavez'in ölümüyle geçici olarak devlet başkanı olmuş ve hemen sonrasında seçimle işbaşı yapmıştı. Ancak halihazırda Venezuela'da anayasal yollardan gidilip gidilmeyeceği belirsiz.