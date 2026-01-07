"Maduro ve eşi Amerikalılardan kaçarken kafalarını vurdu"
07.01.2026 11:42
NTV - Haber Merkezi
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in kaçarken kafalarını vurdukları ortaya çıktı. İlk yardım onları alıkoyan Delta Force'tan geldi.
KAÇARKEN KAFALARINI VURDULAR
ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i alıkoyduğu operasyonun detayları belli olmaya başladı. Yatak odalarından baskınla alınan çiftin kaçmaya çalıştıkları ve bu esnada kafalarını vurarak yaralandıkları ortaya çıktı.
DETAYLAR BRİFİNGLE ORTAYA ÇIKTI
Operasyonun detayları Trump yönetiminin alıkoymaya dahil olan önde gelen isimleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, CIA Direktörü John Ratcliffe, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve Adalet Bakanı Pam Bondi verdikleri brifingde su yüzüne çıktı.
"KAÇARKEN KAPIYA VURDULAR"
Maduro ve Flores baskın sırasında kaçmaya ve çelik bir kapının arkasına geçmeye çalışmışlardı. Ancak kapının alçak olması nedeniyle çiftin kafalarını kapı çerçevesine vurdukları ifade edildi. Delta Force tarafından yakalanan Maduro ve Flores'e olay yerinde de ilk yardım uygulandığı belirtildi.
AVUKATTAN RÖNTGEN TALEBİ
5 Ocak 2026 Pazartesi günü ABD'nin New York kentinde mahkemeye çıkarılan çiftin yaralanmasına avukatları dikkat çekti. Özellikle Cilia Flores'in ciddi yaralanma geçirdiğini ifade eden avukatı, Maduro'nun eşinin kaburgalarında kırık ya da ezik olabileceğini söyleyerek röntgen çekilmesini talep etti. Avukatının konuşması sırasında Flores'in kafa sallayarak anlatılanları onayladığı ifade edildi.
Duruşma esnasında Maduro'nunsa oturmakta güçlük yaşadığı, sık sık ayağa kalktığı belirtildi.
Trump yönetiminden yetkililerin yaralanmaları küçük çaplı olarak gördüğü kaydedildi.
"RODRİGUEZ DAHA PRAGMATİK"
ABD'nin Maduro operasyonunu rejim değişikliği olarak görmediği ifade ediliyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Delcy Rodriguez'i Maduro'dan daha pragmatik bulduğu ve ABD'nin onunla çalışabileceği öne sürüldü. Muhalefet lideri Machado'ya ise ABD'nin görüşünün olumsuz yönde olduğu söyleniyor. Machado'nun özellikle rejimin güvenlik güçleri üzerinde kontrol sağlayamayacağının düşünüldüğü ifade edildi.