"Maduro ve eşi Amerikalılardan kaçarken kafalarını vurdu"

Maduro ve Flores baskın sırasında kaçmaya ve çelik bir kapının arkasına geçmeye çalışmışlardı. Ancak kapının alçak olması nedeniyle çiftin kafalarını kapı çerçevesine vurdukları ifade edildi. Delta Force tarafından yakalanan Maduro ve Flores'e olay yerinde de ilk yardım uygulandığı belirtildi.