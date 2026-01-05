Maduro ve eşi mahkemeye çıkarıldı. Trump: Venezuela ile savaşta değiliz

NTV yayınına katılan Gazeteci Mete Çubukçu görüntülerle ilgili şu görüşleri paylaştı.

"Görüntünün nerede başlayıp nerede biteceğine kadar planlanmış bir prodüksiyonla karşı karşıyayız. Ekrandan izlediğimiz kadarıyla çok çok uzak bir yer değil. Yaklaşık 5-10 dakikalık bir yol. Bir devlet başkanı değil bir uyuşturucu baronuymuş gibi görüntüleri yaymaya çalışılıyor.

Venezuela'da Maduro'yu sevenler ve sevmeyenler de var. Ama ne olursa olsun bu görüntü Latin Amerika'da dünyanın başka yerlerinde insanların nezdinde tepki toplar. Sonuçta bir devlet başkanı, tartışılıyor ancak bir devlet başkanı. Bu şekilde lanse edilmesi, yayılması o ulusları ve vatandaşlarını da küçük düşürecek noktaya gidebilir. Ben bunların belli anlamda da tepki toplayacağını ve Amerikan karşıtlığını artıracağını düşünüyorum."