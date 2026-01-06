Maduro'nun gidişi, Trump'ın "Ben yönetiyorum" yanıtı. Venezuela'nın geleceği ne olacak?

Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado da, Maduro sonrası dönem için adı geçen isimlerden biriydi ancak ABD'li Washington Post gazetesine konuşan Beyaz Saray'dan bir yetkilinin "Nobel yüzünden Machado'nun kalemi kırıldı" iddiası soru işaretleri yaratmıştı.

ABD Başkanı bu iddiaları reddetti ama Nobel için gönderme yapmayı da ihmal etmedi. "Nobel'i o kazanmamalıydı ama hayır benim kararımın bununla bir ilgisi yok" dedi.