Maduro'nun gidişi, Trump'ın "Ben yönetiyorum" yanıtı. Venezuela'nın geleceği ne olacak?
06.01.2026 10:14
Son Güncelleme: 06.01.2026 10:29
NTV - Haber Merkezi
Venezuela'da Maduro sonrası dönem için soru işaretleri artıyor. Trump henüz seçim yok derken ülkeyi kimin idare edeceği sorusuna "ben" yanıtını verdi.
"VENEZUELA'YI BEN YÖNETİYORUM"
Aylar süren ABD-Venezuela gerilimi sonunda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bir gece yarısı operasyonuyla ülkeden çıkarılmış ve ABD'ye götürülmüştü. Çeşitli suçlamalarla 5 Ocak'ta ilk kez hakim karşısına çıkarılan Maduro sonrası Venezuela'nın yönetimi nasıl olacak sorusu sorulmaya başlandı. ABD Başkanı Donald Trump, NBC'ye verdiği röportajda Venezuela'yı kimin yönettiğini söyledi: "Ben".
"Bu bir ekip işi. Herkesin farklı uzmanlıkları var" diyen Trump, yardımcısı JD Vance, Dışişleri bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Venezuela konusunda ABD'nin dahlini yönlendireceklerini söyledi.
RODRIGUEZ SORUSU
Trump röportajda Maduro'nun yerine geçici başkan olarak görev alan Delcy Rodriguez'in Amerikalı yetkililerle daha önce çalıştığını ancak Maduro operasyonunda herhangi bir kontak kurulmadığını söyledi. Rodriguez'le kendisinin konuşup konuşmadığını söylemeyen Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla Rodriguez'in görüşmelerini İspanyolca gerçekleştirdiğini söyledi. Rodriguez ve Rubio'nun ilişkilerinin güçlü olduğunu belirtti.
"SEÇİMLER İÇİN HENÜZ ERKEN"
Venezuela'da geçici başkanın göreve gelişinden 30 gün seçim yapması gerektiği belirtilirken, Trump seçime hayır dedi. "Venezuela'da gelecek 30 gün içinde seçim olmayacak. Önce ülkeyi düzeltmeniz gerekiyor. Halkın oy kullanması imkansız" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da seçimler için "henüz erken" dedi.
ABD'nin Demokrat Partili isimleriyse Trump'ın çıkışına ters bir tutum takındı. Hakeem Jeffries, Venezuelalıların geleceğine oranın halkı karar vermeli, Donald Trump değil" dedi.
CIA: Maduro'dan sonra ülkeyi Madurocular yönetsin
Trump yönetimi önümüzdeki 30 günde seçim olmayacak derken ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA ise, Maduro sonrası istikrarlı bir yönetim için yine Madurocu isimlerin yönetimde kalması gerektiği mesajını verdi. Venezuela'nın iki liderini birden kaybetmesinin istikrarsızlık doğuracağı söylenirken, Trump'ın geçici Venezuela Başkanı olan Delcy Rodriguez'i desteklemesinde CIA'in bu telkini olduğu öne sürüldü.
"NOBEL'İ O KAZANMAMALIYDI AMA BUNUNLA İLGİSİ YOK"
Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado da, Maduro sonrası dönem için adı geçen isimlerden biriydi ancak ABD'li Washington Post gazetesine konuşan Beyaz Saray'dan bir yetkilinin "Nobel yüzünden Machado'nun kalemi kırıldı" iddiası soru işaretleri yaratmıştı.
ABD Başkanı bu iddiaları reddetti ama Nobel için gönderme yapmayı da ihmal etmedi. "Nobel'i o kazanmamalıydı ama hayır benim kararımın bununla bir ilgisi yok" dedi.