Maduro’yu yakalayan ABD’nin gizli gücü. Delta Force nedir? Kimleri yakaladı?

Delta Force, yalnızca ABD ordusunun en yetkin askerleri arasından personel kabul ediyor. Adaylar genellikle Yeşil Bereliler ve 75. Ranger Alayı mensupları arasından seçiliyor. Seçme süreci üç ila dört hafta sürüyor ve son derece ağır fiziki testler içeriyor.

Bu süreci başarıyla geçen adaylar, yaklaşık altı ay süren Operatör Eğitim Kursu’na alınıyor. Eğitim sonunda mezun olan askerler, dünyanın en tehlikeli ve en gizli görevlerinde yer alabilecek seviyeye ulaşıyor.