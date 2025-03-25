Magnezyum neden gerekli? Vücut için hayati öneme sahip
Magnezyum eksikliği kas krampları, yorgunluk ve hatta anemi ve kardiyovasküler hastalıklar gibi ciddi rahatsızlıklar gibi önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. Yeşil yapraklı sebzeler, kuruyemişler ve tam tahıllar gibi magnezyum açısından zengin yiyecekleri tüketmek eksikliği önlemeye ve optimum sağlığı korumaya yardımcı olabilir. Peki, magnezyum vücut için neden bu kadar önemlidir?
Vücuttaki mikronutrient eksikliği yorgunluk, kanama, saç dökülmesi ve görme bozukluğu gibi ciddi semptomlarla kendini gösterir. Ve eksiklik uzun süre tedavi edilmezse anemi, raşitizm, iskorbüt ve körlük gibi ciddi hastalıklara yol açabilir.