Mahkeme kararıyla gelen cinsiyet tartışması futbola da sıçradı

"DAHA KAPSAYICI ALANLAR İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Kulüp kurucusu Fleur Cousens, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, “Onlar Futbol Federasyonu’nun yanında olabilirler ama biz trans üyelerimizin yanında duruyoruz… Bunun sonucu olarak daha (kapsayıcı) alanlar yaratmak için çalışacağız” dedi.

Federasyon, 1 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, kayıtlı trans kadın oyuncularla iletişime geçerek yapılacak değişiklikleri ve nasıl oyunda kalabileceklerini kendilerine bildireceklerini duyurmuştu. Fakat konuyla ilgili başka detay verilmemişti.