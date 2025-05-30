Mahkeme kararıyla gelen cinsiyet tartışması futbola da sıçradı

İngiltere’de Yüksek Mahkeme’nin "kadının" yasal tanımı hakkında aldığı karar ve beraberinde getirdiği tartışma ve belirsizlik, futbol sahasına da yansıdı.

Mahkeme kararıyla gelen cinsiyet tartışması futbola da sıçradı - 1

İngiltere Yüksek Mahkemesi’nin geçen ay aldığı bir kararla “kadın olmanın yasal tanımının biyolojik cinsiyete bağlı olması gerektiğine" hükmetmesi, başkent Londra’daki Goal Diggers FC (Gol Avcıları FK) isimli futbol kulübünün transeksüel oyuncuları arasında artık nerede ve kime karşı oynayabilecekleri konusunda bir belirsizlik ve akıl karışıklığı yarattı. 

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Mahkeme kararıyla gelen cinsiyet tartışması futbola da sıçradı - 2

YENİ YÖNERGE YAYINLANACAK

Mahkeme, nisan ayında aldığı kararda trans kadınların değil, sadece “biyolojik kadınların” eşitlik yasaları uyarınca kadın tanımına uyduğuna hükmetmişti. 

İngiltere’nin eşitlik kurumunun kısa süre içinde yeni yönergeler yayınlaması beklenirken, geçici yönerge, transların kendilerini ait hissettikleri ve bir parçası olarak yaşadıkları cinsiyete ayrılmış tesisleri kullanmasını yasakladı. Bunların arasında tuvaletler ve soyunma odaları da bulunuyor. 

Mahkeme kararıyla gelen cinsiyet tartışması futbola da sıçradı - 3

LİGDEN AYRILDILAR

“Goal Diggers” isimli kulüp, 2015 yılında tüm kadınlara ve kendilerini ikili cinsiyet sistemi içinde tanımlamayan (non-binary) kişilere deneyimleri ya da kabiliyetleri ne olursa olsun futbola daha fazla erişim sağlamak için kurulmuştu. Kulüp, 1 Haziran itibarıyla trans kadınların kadın futboluna katılımını yasaklayacak olan İngiliz Futbol Federasyonu ile bağlantılı bir ligden ayrılmış durumda. “Goal Diggers” bu kuralları uygulayan başka ligler olursa onlardan da ayrılacaklarını belirtti. 

Mahkeme kararıyla gelen cinsiyet tartışması futbola da sıçradı - 4

"DAHA KAPSAYICI ALANLAR İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Kulüp kurucusu Fleur Cousens, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, “Onlar Futbol Federasyonu’nun yanında olabilirler ama biz trans üyelerimizin yanında duruyoruz… Bunun sonucu olarak daha (kapsayıcı) alanlar yaratmak için çalışacağız” dedi. 

Federasyon, 1 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, kayıtlı trans kadın oyuncularla iletişime geçerek yapılacak değişiklikleri ve nasıl oyunda kalabileceklerini kendilerine bildireceklerini duyurmuştu. Fakat konuyla ilgili başka detay verilmemişti. 

Mahkeme kararıyla gelen cinsiyet tartışması futbola da sıçradı - 5

"ERKEK OLARAK DOĞMALARINDAN ÖTÜRÜ..."

Kadın Hakları Ağı lobi grubundan spor koordinatörü Jane Sullivan da mahkeme kararını “memnuniyetle karşıladıklarını” belirtti. Sullivan, trans kadınların “erkek olarak doğmalarından ötürü” fiziksel bir avantajları olabileceğini ve “tek cinsiyetli alanların muhafaza edilmesi” gerektiğini savundu. Sullivan kurumunun yeni kurallara uymayanları izleyeceğini de sözlerine ekledi. 

Mahkeme kararıyla gelen cinsiyet tartışması futbola da sıçradı - 6

"UMARIM KÖTÜ BİR RÜYADIR"

Nottingham Hukuk Fakültesi’nden spor hukuku uzmanı Seema Patel, eşitlik kurumunun tam yönergesini henüz yayınlamadığını hatırlatarak Futbol Federasyonu’nun bundan önce harekete geçmesinin erken bir adım olduğu yorumunu yaptı. 

“Goal Diggers” takımında diğer LGBTİ+’larla birlikte oynayan 26 yaşındaki Sammy Rees de kararın transları odak noktası haline getirmesinin zor bir durum olduğunu anlattı. Rees, “Ben kendime yönelik daha yargılayıcıyım, daha eleştirelim… Diğerlerinin beni nasıl olumsuz bir şekilde gördüğünü daha çok düşünürüm. Bunun kesinlikle bir bedeli olacak… Tüm bunların hâlâ sadece kötü bir rüya olduğunu umuyorum”.

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