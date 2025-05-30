Mahkeme kararıyla gelen cinsiyet tartışması futbola da sıçradı
İngiltere’de Yüksek Mahkeme’nin "kadının" yasal tanımı hakkında aldığı karar ve beraberinde getirdiği tartışma ve belirsizlik, futbol sahasına da yansıdı.
İngiltere Yüksek Mahkemesi’nin geçen ay aldığı bir kararla “kadın olmanın yasal tanımının biyolojik cinsiyete bağlı olması gerektiğine" hükmetmesi, başkent Londra’daki Goal Diggers FC (Gol Avcıları FK) isimli futbol kulübünün transeksüel oyuncuları arasında artık nerede ve kime karşı oynayabilecekleri konusunda bir belirsizlik ve akıl karışıklığı yarattı.