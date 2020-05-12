Mahkumlar erken tahliye olmak için birbirlerine corona virüs bulaştırdı

ATEŞ YÜKSELTMEK İÇİN SICAK SU

Durumdan şüphelenen yetkiler, bir koğuşun kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, mahkumların sürekli olarak birbirlerinin etrafında dolandığı, bir yüz maskesini kokladığı ve paylaşılan bir strafor bardaktan su içtikleri ortaya çıktı.

Müfettişler daha sonra, ateşlerinin bir hemşire tarafından ölçülmesinde önce, mahkumların aynı sıcak su şişesini kullandığı ikinci bir olayın görüntülerini buldu.