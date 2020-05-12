Mahkumlar erken tahliye olmak için birbirlerine corona virüs bulaştırdı

ntv.com.tr 12.05.2020 - 14:31
Sahip olduğu yaklaşık 1,4 milyon vaka ile yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin merkezi olan ABD’de ilginç bir olay yaşandı.
Daily Mail'in haberine göre, ülkenin California eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki Pitches hapishanesinde 21 mahkumun erken tahliye umuduyla ,maskelerini koklayarak ve su şişelerini paylaşarak, birbirlerine Covid-19 bulaştırdığı açıklandı.
Los Angeles İlçe Şerifi Alex Villaneuva’nın bildirdiğine göre bu durum, mahkumların yarısından fazlasının corona virüse yakalanmasına neden oldu. Villaneva yaptığı açıklamada, “Bir şekilde, mahkumlar arasında, eğer pozitif test edilirlerse kendimizi zorlayıp onları serbest bırakacağımıza dair bir inanç oluşmuş. Ancak, böyle bir şeye asla izin vermeyiz” ifadelerini kullanarak olaya karışan mahkumların, diğerlerinin ve hapishane çalışanlarının hayatını riske attığını söyledi.
Nisan ayında yetkililer, North County Islah Merkezi’ndeki şüpheli Covid-19 vakalarında ani bir artış gördü.. O zamana kadar hapishanede Covid-19 vakası belirtilmemişti.
Durumdan şüphelenen yetkiler, bir koğuşun kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, mahkumların sürekli olarak birbirlerinin etrafında dolandığı, bir yüz maskesini kokladığı ve paylaşılan bir strafor bardaktan su içtikleri ortaya çıktı.
Müfettişler daha sonra, ateşlerinin bir hemşire tarafından ölçülmesinde önce, mahkumların aynı sıcak su şişesini kullandığı ikinci bir olayın görüntülerini buldu.
4 Mayıs'tan bu yana hapishanelerdeki Covid-19 vakalarında yüzde 60'lık bir artış görüldüğü ve 357 mahkumun virüse yakalandığı bildirildi.
Dünyanın en büyük hapishanelerinden biri olan Los Angeles County hapishane sistemi, pandemi esnasında şu ana kadar 5 binden fazla mahkumu serbest bıraktı. Ancak, mahkumlar planlanan serbest bırakılma tarihi de dahil olmak üzere acil durumlarda en fazla iki ay erken tahliye edilebiliyor.