Mahsa Amini protestoları: İran Parlamentosu yaklaşık 15 bin protestocuya ölüm cezası verilmesini onayladı

Sadjadpour, "Son 8 haftada İran rejimi 300'den fazla protestocuyu öldürdü, yaklaşık 15 bin kişiyi hapse attı ve yüzlercesini daha idam etmekle tehdit etti, ancak İran'ın kadınları ısrar ediyor. Bugün üniversiteli kadın öğrenciler başörtülerini çıkardılar. Ben özgür bir kadınım' diye konuştu.