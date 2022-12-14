Mahsa Amini protestoları: İranlı futbolcu Amir Nasr-Azadani'ye idam cezası

Son olarak, İran’da Majidreza Rahnavard, alenen asılan ikinci protestocu oldu. İnsan hakları grupları, her iki ölümün de yasal süreçleri olmayan "sahte yargılamaların" sonucu olduğunu bildirdi.

Ülke çapındaki protestolarla ilgili suçlamalarla tutuklanan iki eski İran milli takımı futbolcusu ise geçen ay kefaletle serbest bırakıldı. Tahran'da 'milli takımın itibarını zedelemek ve devlet aleyhine propaganda yapmak' suçlamasıyla tutuklanan sağ bek Voria Ghafouri ve eski kaleci Parviz Boroumand, Tahran'daki protesto mitinglerine katıldıkları için tutuklandı.

İki futbolcunun serbest bırakılmaları, milli takımın Katar'da ABD'ye karşı oynayacağı son Dünya Kupası maçından sadece birkaç saat önce geldi.