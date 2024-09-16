Mahsa Amini'nin ardından iki yıl: İranlı kadınlar hala yasaklara meydan okuyor
İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini, iki yıl önce başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetti. Genç kadının ölümü, ülke çapında kadınların öncülük ettiği düzen karşıtı protestoları beraberinde getirdi. Mahsa Amini için başlayan protestolar, bugün ikinci yılını doldurdu. İranlı kadınlar, zorunlu başörtüsüne karşı sivil itaatsizlik eylemlerine devam ediyor.
AHLAK POLİSİNİN GÖZETİMİNDEYKEN ÖLDÜ
İran'da Mahsa Amini'nin "ahlak polisi" tarafından gözaltına kalındıktan sonra kaldırıldığı hastanede öldürülmesinin üzerinden iki yıl geçti.
Başörtüsünü "uygunsuz bir şekilde" taktığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra 16 Eylül 2022'de hayatını kaybeden 22 yaşındaki Amini'in ölümü üzerine İran halkı sokaklara döküldü.
O zamandan bu yana İran, kapalı kapılar ardındaki duruşmalardan sonra, güvenlik güçlerini öldürmekle suçlanan çok sayıda protestocuyu idam etti.