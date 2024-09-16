Mahsa Amini'nin ardından iki yıl: İranlı kadınlar hala yasaklara meydan okuyor

AHLAK POLİSİNİN GÖZETİMİNDEYKEN ÖLDÜ

İran'da Mahsa Amini'nin "ahlak polisi" tarafından gözaltına kalındıktan sonra kaldırıldığı hastanede öldürülmesinin üzerinden iki yıl geçti.

Başörtüsünü "uygunsuz bir şekilde" taktığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra 16 Eylül 2022'de hayatını kaybeden 22 yaşındaki Amini'in ölümü üzerine İran halkı sokaklara döküldü.

O zamandan bu yana İran, kapalı kapılar ardındaki duruşmalardan sonra, güvenlik güçlerini öldürmekle suçlanan çok sayıda protestocuyu idam etti.