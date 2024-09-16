Mahsa Amini'nin ardından iki yıl: İranlı kadınlar hala yasaklara meydan okuyor

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini, iki yıl önce başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetti. Genç kadının ölümü, ülke çapında kadınların öncülük ettiği düzen karşıtı protestoları beraberinde getirdi. Mahsa Amini için başlayan protestolar, bugün ikinci yılını doldurdu. İranlı kadınlar, zorunlu başörtüsüne karşı sivil itaatsizlik eylemlerine devam ediyor.

Mahsa Amini'nin ardından iki yıl: İranlı kadınlar hala yasaklara meydan okuyor - 1

AHLAK POLİSİNİN GÖZETİMİNDEYKEN ÖLDÜ

İran'da Mahsa Amini'nin "ahlak polisi" tarafından gözaltına kalındıktan sonra kaldırıldığı hastanede öldürülmesinin üzerinden iki yıl geçti.

Başörtüsünü "uygunsuz bir şekilde" taktığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra 16 Eylül 2022'de hayatını kaybeden 22 yaşındaki Amini'in ölümü üzerine İran halkı sokaklara döküldü.

O zamandan bu yana İran, kapalı kapılar ardındaki duruşmalardan sonra, güvenlik güçlerini öldürmekle suçlanan çok sayıda protestocuyu idam etti.

DÜNYA HABERLERİ

Mahsa Amini'nin ardından iki yıl: İranlı kadınlar hala yasaklara meydan okuyor - 2

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Tahran'da kadınlar, başörtüsünü zorunlu kılan yasayı protesto etmeye devam ediyor.

Ancak ahlak polisinin sokaklara geri dönmesi ve kuralları ihlal eden kadınlara verilen yeni cezalarla, İran makamları kadınların giysilerini kontrol etme uğraşlarını yoğunlaştırıyor.

Mahsa Amini'nin ardından iki yıl: İranlı kadınlar hala yasaklara meydan okuyor - 3

İRAN YÖNETİMİ İDDİALARI REDDEDİYOR

Görgü tanıkları,  Mahsa Amini'nin polis minibüsünde dövüldüğünü söylemişti.

İran yönetimi ise ısrarla Amini'nin ölümüne yol açtıklarını reddetmiş ve ani kalp yetmezliğinden öldüğünü savunmuştu.

Mahsa Amini'nin ardından iki yıl: İranlı kadınlar hala yasaklara meydan okuyor - 4

BM RAPORU GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Mart ayında Birleşmiş Milletler soruşturma heyeti, polis gözetimindeyken Amini'nin vücudunda darbe izlerine dair kanıtlar bulunduğunu ve gördüğü fiziksel şiddetin ölümüne yol açtığından emin olduklarını söyledi.

Mahsa Amini'nin ardından iki yıl: İranlı kadınlar hala yasaklara meydan okuyor - 5

İRAN İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Amini'nin ölümü, ülkedeki ahlak polisine ve dini yönetime karşı büyük bir öfke dalgası yarattı.

Amini'nin ölümü birçok İranlı için bir dönüm noktası anlamına geliyor.

Mahsa Amini'nin ardından iki yıl: İranlı kadınlar hala yasaklara meydan okuyor - 6
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