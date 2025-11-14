Mahsur kalan astronotlar yedek kapsülle Dünya'ya dönüyor

Aynı mühendislik ofisi, bu hafta başında yaptığı açıklamada, nisan ayında Tiangong’a ulaşan önceki mürettebatın “iyi durumda olduğunu, normal şekilde çalıştığını ve yaşadığını” duyurdu.

Çin’in 2003’ten bu yana hızla ilerleyen uzay programı, kendi uzay istasyonunu kurdu ve 2030’a kadar Ay’a insan göndermeyi hedefliyor. Son Shenzhou-20 misyonu kapsamında ayrıca, ağırlıksızlık ve uzun süreli kapalı ortamın etkilerinin araştırılması amacıyla dört fare de uzay istasyonuna gönderildi.