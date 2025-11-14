Mahsur kalan astronotlar yedek kapsülle Dünya'ya dönüyor
14.11.2025 09:18
AP
Uzay enkazının kapsülde oluşturduğu çatlak nedeniyle dönüşleri bir haftadan fazla geciken üç Çinli astronot yedek mürettebatı getiren Shenzhou-21 ile eve dönüyor.
Çin Uzay Ajansı, uzay enkazının çarpması sonucu Tiangong Uzay İstasyonu’nda planlanandan uzun süre mahsur kalan üç Çinli astronotun, yedek mürettebatı getiren Shenzhou-21 uzay aracıyla Cuma günü Dünya’ya dönüş yolculuğuna başladığını açıkladı. Kapsülün gün içinde Çin’in kuzeybatısındaki İç Moğolistan’ın bir bölgesine inmesi bekleniyor.
DÖNÜŞLERİ 1 HAFTADAN FAZLA ERTELENDİ
Chen Dong, Chen Zhongrui ve Wang Jie’den oluşan mürettebat, istasyonda altı aylık görev rotasyonunu sürdürüyordu. Normal şartlarda, yeni ekibin varışından dört gün sonra 5 Kasım’da Dünya’ya dönmeleri planlanmıştı. Ancak Shenzhou-20’nin dönüş kapsülündeki bir pencerede, muhtemelen uzay çöplerinin çarpmasıyla oluşan küçük çatlaklar tespit edilince dönüş tarihleri bir haftadan fazla ertelendi.
Dünya yörüngesinde, fırlatmalar ve çarpışmalar sonucu oluşan, çoğu küçük milyonlarca uzay enkazı parçası bulunuyor. Bu parçalar, mermi hızını aşan süratlerle hareket ederek uydular, uzay istasyonları ve görev yapan astronotlar için ciddi risk oluşturuyor.
Çin’in İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi, Shenzhou-20’nin yörüngede kalmaya devam edeceğini belirtirken, kapsül değişikliğinin gelecekteki altı aylık rotasyonları etkileyip etkilemeyeceğinin henüz net olmadığını bildirdi. Bir sonraki görev olan Shenzhou-22’nin fırlatılacağı doğrulansa da tarih açıklanmadı.
Aynı mühendislik ofisi, bu hafta başında yaptığı açıklamada, nisan ayında Tiangong’a ulaşan önceki mürettebatın “iyi durumda olduğunu, normal şekilde çalıştığını ve yaşadığını” duyurdu.
Çin’in 2003’ten bu yana hızla ilerleyen uzay programı, kendi uzay istasyonunu kurdu ve 2030’a kadar Ay’a insan göndermeyi hedefliyor. Son Shenzhou-20 misyonu kapsamında ayrıca, ağırlıksızlık ve uzun süreli kapalı ortamın etkilerinin araştırılması amacıyla dört fare de uzay istasyonuna gönderildi.