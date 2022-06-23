Maldivler'e beyin şeklinde yüzen şehir: Felaketlere dayanaklı evlerin fiyatları açıklandı

Haberler - ntv.com.tr 23.06.2022 - 17:08 | Son Güncelleme : 23.06.2022 - 17:29
Birleşmiş Milletler (BM), bu yılın Nisan ayında Güney Kore'nin ikinci en büyük şehri olan Busan'da ilk yüzen şehrin inşa edileceğini duyurdu. Oceanix City adlı şirket 2023'te inşasına başlanması planlanan Oceanix adlı şehirde 12 bin kişiyi ağırlamayı planlıyor.
Şimdi ise Maldivler'in başkenti Malé'nin etrafında ikinci bir yüzen şehir inşa ediliyor. Beyin şeklinde tasarlanan şehir 5 bin yüzer birimden oluşacak.
Bu birimlerin arasında kanallar bulunurken üzerlerinde evler, restoranlar, mağazalar ve okullar yer alacak. Toplamda 12 bin kişiyi ağırlaması beklenen şehir de Oceanix gibi, kasırgalara ve tsunamilere karşı dayanıklı olacak.
Şehri tasarlayan Hollanda merkezli, mimarlık firması Waterstudio'nun kurucusu Koen Olthuis, "Yüzen gayrimenkul, aşırı kalabalık ve sel tehdidi altındaki şehirler için güvenlik ve inşaat alanı sağlayaca. Yeni teknolojiler, bir asır önceki yüksek binaların tanıtımına benzer şekilde şehirlerimizi değiştirecek olan gayrimenkulleri kıyıların ötesine itecek” diye konuştu.
Diğer taraftan, Waterstudio'nun Maldivler'deki şehrinin özellikleri arasında yerel halkı çekmek için tasarlanmış gökkuşağı renginde evler yer alıyor.
Şu anda tasarım aşamasında bulunan her evde geniş balkonlar ve deniz manzarası da bulunacak. Ulaşım için ise kent sakinleri teknelerle dolaşacaklari bisiklet ya da elektrikli otomobil kullanacaklar.
Öte yandan, Maldivlerin başkenti Malé, 200 binden fazla insanın yaklaşık 2 bin dönümlük bir alana sıkıştırıldığı, dünyanın en yoğun nüfuslu şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Olthuis, karadaki diğer tüm şehirler gibi yüzen şehrin de tamamen işlevsel bir kent olacağını belirterek, “Ortalama fiyatlar stüdyo daireler için 150 bin dolardan (yaklaşık 2,6 milyon lira), bir ailenin yaşayabileceği büyüklükteki evler 250 bin dolardan (yaklaşık 43,3 milyon lira) başlayacak” dedi.