Maldivler'e beyin şeklinde yüzen şehir: Felaketlere dayanaklı evlerin fiyatları açıklandı

Küresel ısınma nedeniyle denizlerde meydana gelen yükselme birçok kıyı ve ada ülkesini tehdit ediyor. Hint Okyanusu'nda yer alan ve bin 200 adadan oluşan bir ülke olan Maldivler ise büyük bir tehlike altında bulunuyor. Hollandalı bir şirket Maldivler'i geleceğe hazırlamak için başkent Malé'nin etrafına bir yüzen şehir inşaat edeceğini duyurdu. Kasırga ve tsunami gibi doğal afletlere dayanaklı olarak tasarlanan projedeki evlerin fiyatları da açıklandı.

Haberler - ntv.com.tr 23.06.2022 - 17:08 | Son Güncelleme : 23.06.2022 - 17:29

Maldivler'e beyin şeklinde yüzen şehir: Felaketlere dayanaklı evlerin fiyatları açıklandı - 1

Birleşmiş Milletler (BM), bu yılın Nisan ayında Güney Kore'nin ikinci en büyük şehri olan Busan'da ilk yüzen şehrin inşa edileceğini duyurdu. Oceanix City adlı şirket 2023'te inşasına başlanması planlanan Oceanix adlı şehirde 12 bin kişiyi ağırlamayı planlıyor.

Maldivler'e beyin şeklinde yüzen şehir: Felaketlere dayanaklı evlerin fiyatları açıklandı - 2

BEYİN ŞEKLİNDE TASARLANIYOR

Şimdi ise Maldivler'in başkenti Malé'nin etrafında  ikinci bir yüzen şehir inşa ediliyor. Beyin şeklinde tasarlanan şehir 5 bin yüzer birimden oluşacak. 

Maldivler'e beyin şeklinde yüzen şehir: Felaketlere dayanaklı evlerin fiyatları açıklandı - 3

Bu birimlerin arasında kanallar bulunurken üzerlerinde evler, restoranlar, mağazalar ve okullar yer alacak. Toplamda 12 bin kişiyi ağırlaması beklenen şehir de Oceanix gibi, kasırgalara ve  tsunamilere karşı dayanıklı olacak.

Maldivler'e beyin şeklinde yüzen şehir: Felaketlere dayanaklı evlerin fiyatları açıklandı - 4

Şehri tasarlayan Hollanda merkezli, mimarlık firması Waterstudio'nun kurucusu Koen Olthuis, "Yüzen gayrimenkul, aşırı kalabalık ve sel tehdidi altındaki şehirler için güvenlik ve inşaat alanı sağlayaca. Yeni teknolojiler, bir asır önceki yüksek binaların tanıtımına benzer şekilde şehirlerimizi değiştirecek olan gayrimenkulleri kıyıların ötesine itecek” diye konuştu.

Maldivler'e beyin şeklinde yüzen şehir: Felaketlere dayanaklı evlerin fiyatları açıklandı - 5

Diğer taraftan, Waterstudio'nun Maldivler'deki şehrinin özellikleri arasında yerel halkı çekmek için tasarlanmış gökkuşağı renginde evler yer alıyor. 

Maldivler'e beyin şeklinde yüzen şehir: Felaketlere dayanaklı evlerin fiyatları açıklandı - 6

Şu anda tasarım aşamasında bulunan  her evde geniş balkonlar ve deniz manzarası da bulunacak. Ulaşım için ise kent sakinleri teknelerle dolaşacaklari bisiklet ya da elektrikli otomobil kullanacaklar. 

Maldivler'e beyin şeklinde yüzen şehir: Felaketlere dayanaklı evlerin fiyatları açıklandı - 7

Öte yandan, Maldivlerin  başkenti Malé, 200 binden  fazla insanın yaklaşık 2 bin dönümlük bir alana sıkıştırıldığı, dünyanın en yoğun nüfuslu şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor. 

Maldivler'e beyin şeklinde yüzen şehir: Felaketlere dayanaklı evlerin fiyatları açıklandı - 8

STÜDYO DAİRELER 150 BİN DOLARDAN BAŞLAYACAK

Olthuis, karadaki diğer tüm şehirler gibi yüzen şehrin de tamamen işlevsel bir kent olacağını belirterek, “Ortalama fiyatlar stüdyo daireler için 150 bin dolardan (yaklaşık 2,6 milyon lira), bir ailenin yaşayabileceği büyüklükteki evler 250 bin dolardan (yaklaşık 43,3 milyon lira) başlayacak” dedi.

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