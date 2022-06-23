Maldivler'e beyin şeklinde yüzen şehir: Felaketlere dayanaklı evlerin fiyatları açıklandı

STÜDYO DAİRELER 150 BİN DOLARDAN BAŞLAYACAK

Olthuis, karadaki diğer tüm şehirler gibi yüzen şehrin de tamamen işlevsel bir kent olacağını belirterek, “Ortalama fiyatlar stüdyo daireler için 150 bin dolardan (yaklaşık 2,6 milyon lira), bir ailenin yaşayabileceği büyüklükteki evler 250 bin dolardan (yaklaşık 43,3 milyon lira) başlayacak” dedi.