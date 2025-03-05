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Mamut tüylü fare şaşkınlık yarattı: Tükenmiş türler için tarihi adım

Bilim insanları, genetik mühendislik kullanarak soyu tükenmiş yünlü mamuta benzeyen kalın tüylü fareler üretti. (Kaynak: Colossal Biosciences)

Mamut tüylü fare şaşkınlık yarattı: Tükenmiş türler için tarihi adım - 1

10 BİN YIL ÖNCE YOK OLDULAR

Bilim dünyasında çığır açan bir deney gerçekleştirdi. 

Merkezi ABD'de bulunan biyoteknoloji şirketi Colossal Biosciences'dan araştırmacılar, popülasyonunun çoğu yaklaşık 10 bin yıl önce Buzul Çağı'nın sonunda yok olan ve soyu yaklaşık 4 bin yıl önce tamamen tükenmiş kabul edilen yünlü mamutları yeniden hayata döndürmek için çalışmalar yürütüyor.

DÜNYA HABERLERİ

Mamut tüylü fare şaşkınlık yarattı: Tükenmiş türler için tarihi adım - 2

Şirket, genetik mühendislikle soyu tükenen hayvanların bazı özelliklerini taşıyan yeni organizmalar oluşturmayı amaçlıyor.

Daha önce dodo kuşunu ve yünlü mamutu geri getirme planlarıyla gündeme gelen şirket, şimdi de fare embriyolarında yaptığı genetik düzenlemelerle "Colossal yünlü fare" adı verilen yeni bir tür ortaya çıkardı.

Mamut tüylü fare şaşkınlık yarattı: Tükenmiş türler için tarihi adım - 3

HEPSİ TEK FAREDE BİRLEŞTİ

Bilim insanları, farelerin DNA veri tabanlarını inceleyerek tüy dokusu ve yağ metabolizması ile ilgili genleri belirledi. Colossal'ın baş bilim insanı Beth Shapiro, bu genetik varyasyonların her birinin "zaten bazı yaşayan farelerde mevcut olduğunu" ancak "hepsini tek bir farede birleştirdiklerini" belirtti.

Mamut tüylü fare şaşkınlık yarattı: Tükenmiş türler için tarihi adım - 4

Şirketin kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ben Lamm, yaptığı açıklamada, ekibin eski mamut genomlarını incelediğini ve bunları Asya filleriyle karşılaştırarak genetik farklılıkları belirlemeye çalıştığını ifade etti.

Mamut tüylü fare şaşkınlık yarattı: Tükenmiş türler için tarihi adım - 5

Ekibinin, bu süreçte, soğuk iklimlere uyum sağlayan kalın tüylü fareler üreterek gen düzenleme yöntemlerinin doğruluğunu test ettiğini belirten Lamm, "Bu çalışma süreci hızlandırmasa da bizim için bazı teorileri doğrulama anı oldu." dedi.

Lamm, fareler üzerinde test ettikleri bu yöntemi yakında Asya filleri üzerinde de deneyeceklerini ve başarılı olunursa, ilk yünlü mamut yavrusunun 2028'in sonuna kadar doğmasını beklediklerini aktardı.

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