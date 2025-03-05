Mamut tüylü fare şaşkınlık yarattı: Tükenmiş türler için tarihi adım
Bilim insanları, genetik mühendislik kullanarak soyu tükenmiş yünlü mamuta benzeyen kalın tüylü fareler üretti. (Kaynak: Colossal Biosciences)
10 BİN YIL ÖNCE YOK OLDULAR
Bilim dünyasında çığır açan bir deney gerçekleştirdi.
Merkezi ABD'de bulunan biyoteknoloji şirketi Colossal Biosciences'dan araştırmacılar, popülasyonunun çoğu yaklaşık 10 bin yıl önce Buzul Çağı'nın sonunda yok olan ve soyu yaklaşık 4 bin yıl önce tamamen tükenmiş kabul edilen yünlü mamutları yeniden hayata döndürmek için çalışmalar yürütüyor.