Mamut tüylü fare şaşkınlık yarattı: Tükenmiş türler için tarihi adım

Ekibinin, bu süreçte, soğuk iklimlere uyum sağlayan kalın tüylü fareler üreterek gen düzenleme yöntemlerinin doğruluğunu test ettiğini belirten Lamm, "Bu çalışma süreci hızlandırmasa da bizim için bazı teorileri doğrulama anı oldu." dedi.



Lamm, fareler üzerinde test ettikleri bu yöntemi yakında Asya filleri üzerinde de deneyeceklerini ve başarılı olunursa, ilk yünlü mamut yavrusunun 2028'in sonuna kadar doğmasını beklediklerini aktardı.