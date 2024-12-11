Manastırdaki papaz, onlarca çocuğa tecavüz etti: Skandal sonrası dokunma yasağı
Galler'deki Caldey adasında yer alan manastırda bir papazın onlarca çocuğa tecavüz ettiğinin ortaya çıkmasının ardından 73 sayfalık önlem raporu yayınlandı. Çocuklara yönelik cinsel istismarla anılan manastırda şimdi "dokunmak yok" politikası uygulanacak. Keşişlerin ziyaretçilerle selfie çekmesine izin verilmeyecek.
Onlarca çocuğun yıllar boyunca bir papaz tarafından cinsel istismara uğradığı Galler'deki Caldey adasında bulunan manastır, bir dizi koruma önerisini uygulamaya koyma sözü verdi.
Önlemler arasında, manastır topluluğu üyelerinin ziyaretçilerle kurabilecekleri temaslara katı sınırlamalar getirilmesi de var.