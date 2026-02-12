Manchester United'ın küçük ortağı, "İngiltere göçmenlerce kolonize ediliyor"

Ratcliffe, İngiltere ekonomisinin 9 milyon sosyal yardım alan insanı ve yüksek göçmen seviyelerini kaldıramayacağını söyledi. İngiliz işadamı nüfusun 2020'de 58 milyon olduğunu ve şu an 70 milyona çıktığını ve bunun ekstra "12 milyon insan" anlamına geldiğini öne sürdü.

Daha önce Brexit'i destekleyen ve 2020'de vergi ikametgahını Monaco'ya alan Ratcliffe, İngiltere ekonomisinin durumundan yakındı. "Göçmenlik gibi büyük sorunlarla, geçimini sağlamak için çalışmak yerine sosyal yardımlardan yararlanan insanlarla gerçekten ilgilenmek istiyorsanız, popüler olmayan şeyler yapmanız ve biraz cesaret göstermeniz gerekecek" ifadelerini kullandı.

İngiliz milyarder Ratcliffe, göçmenlik karşıtı siyasetiçi Nigel Farage'ı övdü. “Bence Nigel zeki bir adam ve iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Keir Starmer göreve geldiğinde de aynı şeyi söyleyebilirdiniz. Bence büyük sorunları çözmek için bir süre popüler olmamayı göze alacak birine ihtiyaç var.” dedi. Jim Ratcliffe, Başbakan Starmer'ın "çok nazik" olduğunu ve "ülkeyi rayına oturtmak için zor şeyler yapması gerektiğini" söyledi.

Ratcliffe'in nüfus iddiaları istatistiklerle çelişiyor. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre, Birleşik Krallık nüfusunun 2020 ortasında 66.7 milyon, 2025 ortasında ise tahminen 69.4 milyon olduğu belirtiliyor.