Manchester United'ın küçük ortağı, "İngiltere göçmenlerce kolonize ediliyor"
12.02.2026 12:01
NTV - Haber Merkezi
İngiliz futbol kulübü Manchester United'ın küçük hissedarı milyarder Jim Ratcliffe röportaj verdi, ülke gündemine oturdu. Ratcliffe, İngiltere'nin göçmenler tarafından “kolonize edildiğini” söyledi.
MANCHESTER UNITED'IN HİSSEDARI: İNGİLTERE GÖÇMENLERCE KOLONİZE EDİLİYOR
Ratcliffe, İngiltere ekonomisinin 9 milyon sosyal yardım alan insanı ve yüksek göçmen seviyelerini kaldıramayacağını söyledi. İngiliz işadamı nüfusun 2020'de 58 milyon olduğunu ve şu an 70 milyona çıktığını ve bunun ekstra "12 milyon insan" anlamına geldiğini öne sürdü.
Daha önce Brexit'i destekleyen ve 2020'de vergi ikametgahını Monaco'ya alan Ratcliffe, İngiltere ekonomisinin durumundan yakındı. "Göçmenlik gibi büyük sorunlarla, geçimini sağlamak için çalışmak yerine sosyal yardımlardan yararlanan insanlarla gerçekten ilgilenmek istiyorsanız, popüler olmayan şeyler yapmanız ve biraz cesaret göstermeniz gerekecek" ifadelerini kullandı.
İngiliz milyarder Ratcliffe, göçmenlik karşıtı siyasetiçi Nigel Farage'ı övdü. “Bence Nigel zeki bir adam ve iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Keir Starmer göreve geldiğinde de aynı şeyi söyleyebilirdiniz. Bence büyük sorunları çözmek için bir süre popüler olmamayı göze alacak birine ihtiyaç var.” dedi. Jim Ratcliffe, Başbakan Starmer'ın "çok nazik" olduğunu ve "ülkeyi rayına oturtmak için zor şeyler yapması gerektiğini" söyledi.
Ratcliffe'in nüfus iddiaları istatistiklerle çelişiyor. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre, Birleşik Krallık nüfusunun 2020 ortasında 66.7 milyon, 2025 ortasında ise tahminen 69.4 milyon olduğu belirtiliyor.
BAŞBAKAN STARMER SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Jim Ratcliffe'in açıklamalarına çok geçmeden tepki gösterdi. Sosyal medya platformu X üzerinden mesaj veren Starmer, Jim Ratcliffe'in göçmenlerle ilgili yorumlarını "rencide edici ve yanlış" olarak nitelendirdi.
Starmer, İngiltere'nin "gururlu, hoşgörülü ve çeşitliliğe sahip bir ülke" olduğunu belirterek Ratcliffe'i özür dilemeye çağırdı ve yorumların "İngiltere'yi bölmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürdüğünü" söyledi.
TARAFTARLARDAN RATCLIFFE'E TEPKİ
Ratcliffe'e tepkiler küçük ortağı olduğu Manchester United'ın taraftarlarından da geldi.
Manchester United Taraftarlar Vakfı, X üzerinden yaptığı açıklamada "Hiçbir taraftar ırkı, dini, milliyeti veya geçmişi nedeniyle kulübü desteklemekten dışlanmış hissetmemelidir" dedi ve milyarder işadamının yorumlarının kapsayıcılığı zorlaştırdığını belirtti.
Manchester United Müslüman Taraftarlar Kulübü de “derin endişe” duyduklarını söyledi. "Sömürgeleştirildi" teriminin "tarafsız olmadığını" ve "aşırı sağcı anlatılarda göçmenleri işgalci olarak gösteren dili yansıttığını" belirtti.
"Show Racism the Red Card" ve "Kick It Out" gibi ırkçılık karşıtı kuruluşlar, Jim Ratcliffe'nin yorumlarının "utanç verici ve derinlemesine bölücü" olduğunu vurguladı. Taraftarlar ayrıca, İngiliz milyarderin "vergi ödememek için Monako'da yaşarken ülke sorunları hakkında yorum yapmasını" eleştirdi.