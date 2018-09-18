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Mangkhut tayfunu Filipinler'de 74 can aldı

Anadolu Ajansı

Filipinler'in kuzey kıyılarını geçen cumartesi etkisi altına alan ve gücünden dolayı "süper" olarak adlandırılan Mangkhut tayfununda ölenlerin sayısı 74'e çıktı.

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    Yerel basındaki haberlere göre, Mangkhut tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 74'e yükseldi.

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    Tayfunda halen 55 kişinin kayıp olduğu, 35'ten fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi.

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    Ölümlerin, daha çok tayfunun yol açtığı heyelanlardan kaynaklandığı, yaklaşık 250 bin kişinin tayfundan etkilendiği belirtildi.

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    İlk gün saatteki hızı 255 kilometreye kadar ulaşan tayfunun hızı iki gün önce 100 kilometreye kadar düşerek Filipinler'deki etkisini yitirmiş, Çin'in güneyine ve Hong Kong'a ulaşmıştı.

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    Hawaii'deki Müşterek Tayfun Uyarı Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde ortaya çıkan tayfunun, kategori 5 kasırga gücündeki "süper tayfun"a dönüştüğünü duyurmuştu.
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