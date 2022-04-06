Mantarların insanlar ile benzer şekilde birbirleriyle iletişim kurduğu ortaya çıktı

Exeter Üniversitesi'nde biyoloji bilimleri doçenti ve İngiliz Mikoloji Derneği'nin mantar biyolojisi araştırma komitesinin bir üyesi olan Dan Bebber, "Bu yeni makale, elektrik sinyallerinde, bulduğumuz besin atımlarına benzer bir frekanstaki ritmik kalıpları tespit ediyor. İlginç olsa da, Google Translate'de mantar dilini görmeden önce çok daha fazla araştırma ve kritik hipotezlerin test edilmesini gerektiriyor” diye konuştu.