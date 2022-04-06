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Mantarların insanlar ile benzer şekilde birbirleriyle iletişim kurduğu ortaya çıktı

Ormanların derinliklerinde yer alan veya ağaçlardan filizlenen mantarlar, sessiz ve nispeten kendi kendine yeten organizmalar olduğu izlenimini verir. Ancak yeni bir çalışma, onların çok iyi birer iletişimci olduklarını ortaya koydu. Mantarların görünüşte birbirlerine gönderdiği elektrik sinyallerinin matematiksel analizi, insan konuşmasına çarpıcı bir yapısal benzerlik taşıyan kalıplar belirledi.

Haberler - ntv.com.tr 06.04.2022 - 15:27 | Son Güncelleme : 06.04.2022 - 15:48

Mantarların insanlar ile benzer şekilde birbirleriyle iletişim kurduğu ortaya çıktı - 1

Önceki araştırmalar, mantarların, sinir hücrelerinin insanlarda bilgiyi nasıl ilettiğine benzer şekilde, hif adı verilen uzun, yeraltı filamentli yapılar aracılığıyla elektriksel uyarılar ilettiğini ileri sürmüştü.

Mantarların insanlar ile benzer şekilde birbirleriyle iletişim kurduğu ortaya çıktı - 2

Hatta, odun sindiren mantarların hifleri tahta bloklarla temas ettiğinde bu uyarıların ateşlenme hızının arttığını ve mantarların bu elektriksel "dili" yiyecek veya yaralanma hakkında kendilerinin uzak kısımlarıyla paylaşmak veya  ağaçlar gibi hif bağlantılı ortaklarla kullanma olasılığını artırdığını gösterdi.

Mantarların insanlar ile benzer şekilde birbirleriyle iletişim kurduğu ortaya çıktı - 3

Peki bu elektriksel aktivitenin insan diliyle ortak bir yanı var mı?

Mantarların insanlar ile benzer şekilde birbirleriyle iletişim kurduğu ortaya çıktı - 4

4 MANTAR TÜRÜ ANALİZ EDİLDİ

Bu soruya yanıt vermek için, West of England Üniversitesi’nin Bristol'daki bilgisayar laboratuvarından Prof. Dr.  Andrew Adamatzky, dört mantar türü tarafından üretilen elektrik sivri uçlarının modellerini analiz etti : Enoki, solungaç, hayalet ve tırtıl mantarları.

Mantarların insanlar ile benzer şekilde birbirleriyle iletişim kurduğu ortaya çıktı - 5

Adamatzky, "Mantarlardaki ani yükselme kalıpları ile insan konuşması arasında doğrudan bir ilişki olup olmadığını bilmiyoruz. Muhtemelen hayır. Öte yandan, farklı sınıfların, familyaların ve türlerin bilgi işlemede insanlarla birçok benzerliği var” dedi.

Mantarların insanlar ile benzer şekilde birbirleriyle iletişim kurduğu ortaya çıktı - 6

İNSAN DİLİNİN YAPISIYLA YAKINDAN EŞLEŞTİ

Royal Society Open Science'da yayınlanan araştırma, bu sivri uçların genellikle 50 kelimeye kadar olan kelime dağarcığına benzeyen aktivite dizileri halinde kümelendiğini ve bu "mantar kelime uzunluklarının" dağılımının insan dillerininkiyle yakından eşleştiğini buldu.

Mantarların insanlar ile benzer şekilde birbirleriyle iletişim kurduğu ortaya çıktı - 7

Çürüyen ahşabın üzerinde büyüyen ve meyve veren gövdeleri sıkıca paketlenmiş mercan dalgalarına benzeyen bölünmüş solungaçlar, en karmaşık "cümleleri" oluşturdu.

Mantarların insanlar ile benzer şekilde birbirleriyle iletişim kurduğu ortaya çıktı - 8

Adamtzky, bu elektriksel aktivite dalgalarının en olası nedenlerinin, mantarın bütünlüğünü korumak (sürünün bütünlüğünü korumak için uluyan kurtlara benzer şekilde) veya yeni keşfedilen çekici ve kovucu kaynaklarını misellerinin diğer bölümlerine bildirmek olduğunu öne sürdü.

Mantarların insanlar ile benzer şekilde birbirleriyle iletişim kurduğu ortaya çıktı - 9

Exeter Üniversitesi'nde biyoloji bilimleri doçenti ve İngiliz Mikoloji Derneği'nin mantar biyolojisi araştırma komitesinin bir üyesi olan Dan Bebber, "Bu yeni makale, elektrik sinyallerinde, bulduğumuz besin atımlarına benzer bir frekanstaki ritmik kalıpları tespit ediyor. İlginç olsa da, Google Translate'de mantar dilini  görmeden önce çok daha fazla araştırma ve kritik hipotezlerin test edilmesini gerektiriyor” diye konuştu.

Mantarların insanlar ile benzer şekilde birbirleriyle iletişim kurduğu ortaya çıktı - 10
Mantarların insanlar ile benzer şekilde birbirleriyle iletişim kurduğu ortaya çıktı - 11

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