Maradona 62. doğum gününde anılıyor: Dev duvar resmi yapıldı

"O BİR SAVAŞÇIYDI"

41 yaşındaki Ron, "Onun dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu zaten biliyoruz, ama insan olarak kimdi? O bir savaşçıydı, zorluklara göğüs gerdi, hatta sakatlandı, başına ne gelirse gelsin onunla yüzleşti" dedi.