Maradona 62. doğum gününde anılıyor: Dev duvar resmi yapıldı

Arjantin'in Buenos Aires kentinde bir binanın duvarına, futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın resmi çizildi. Ünlü bir duvar ressamı olan Martín Ron, Maradona'nın doğum gününde, İtalya '90 Dünya Kupası'ndaki efsanevi görüntüsünü 45 metre yüksekliğindeki bir binanın duvarına resmetti.

Maradona 62. doğum gününde anılıyor: Dev duvar resmi yapıldı - 1

Arjantinli bir sanatçı, Maradona’yı  62. doğum gününde anmak için Buenos Aires'taki bir binaya dev bir duvar resmi çizdi.

Maradona 62. doğum gününde anılıyor: Dev duvar resmi yapıldı - 2

Duvar resmi sanatçısı Martín Ron, Maradona'nın 1990'da Almanya'ya karşı oynanan Dünya Kupası finalinde takımını zorlamaya çağırdığı bir fotoğrafını şehrin göbeğindeki bin 60 metrekarelik bir duvara tasvir etti. 

Maradona 62. doğum gününde anılıyor: Dev duvar resmi yapıldı - 3

"O BİR SAVAŞÇIYDI"

41 yaşındaki Ron, "Onun dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu zaten biliyoruz, ama insan olarak kimdi? O bir savaşçıydı, zorluklara göğüs gerdi, hatta sakatlandı, başına ne gelirse gelsin onunla yüzleşti" dedi. 

Maradona 62. doğum gününde anılıyor: Dev duvar resmi yapıldı - 4

Maradona, 25 Kasım  2020'de 60 yaşında kalp durmasından öldü. Ardından milyonlarca kişi yas tuttu. 

Maradona 62. doğum gününde anılıyor: Dev duvar resmi yapıldı - 5

Öte yandan, Ron ve yedi sanatçıdan oluşan bir ekip için tarafından yapılan duvar resmi tamamlandığında  800 litre  boya kullanılmış olacak.  Ron, 45 metre yüksekliğindeki tasvirin, Maradona'nın şimdiye kadarki en büyük duvar resmi olduğunu söyledi.

Maradona 62. doğum gününde anılıyor: Dev duvar resmi yapıldı - 6
Maradona 62. doğum gününde anılıyor: Dev duvar resmi yapıldı - 7
Maradona 62. doğum gününde anılıyor: Dev duvar resmi yapıldı - 8
Maradona 62. doğum gününde anılıyor: Dev duvar resmi yapıldı - 9
Maradona 62. doğum gününde anılıyor: Dev duvar resmi yapıldı - 10
Maradona 62. doğum gününde anılıyor: Dev duvar resmi yapıldı - 11

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