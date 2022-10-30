Maradona 62. doğum gününde anılıyor: Dev duvar resmi yapıldı

Arjantinli bir sanatçı, Maradona’yı 62. doğum gününde anmak için Buenos Aires'taki bir binaya dev bir duvar resmi çizdi.
Duvar resmi sanatçısı Martín Ron, Maradona'nın 1990'da Almanya'ya karşı oynanan Dünya Kupası finalinde takımını zorlamaya çağırdığı bir fotoğrafını şehrin göbeğindeki bin 60 metrekarelik bir duvara tasvir etti.
41 yaşındaki Ron, "Onun dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu zaten biliyoruz, ama insan olarak kimdi? O bir savaşçıydı, zorluklara göğüs gerdi, hatta sakatlandı, başına ne gelirse gelsin onunla yüzleşti" dedi.
Maradona, 25 Kasım 2020'de 60 yaşında kalp durmasından öldü. Ardından milyonlarca kişi yas tuttu.
Öte yandan, Ron ve yedi sanatçıdan oluşan bir ekip için tarafından yapılan duvar resmi tamamlandığında 800 litre boya kullanılmış olacak. Ron, 45 metre yüksekliğindeki tasvirin, Maradona'nın şimdiye kadarki en büyük duvar resmi olduğunu söyledi.