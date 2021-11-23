Maradona'ya eski sevgilisinden tecavüz suçlaması

Diego Maradona ile 20 yıl önce bir ilişki yaşayan Mavys Álvarez ünlü Arjantinli futbolcunun kendisine 16 yaşındayken tecavüz ettiğini öne sürerek "çocukluğunu çaldığını" iddia etti. Álvarez, aynı zamanda Küba hükümetinin de işin içinde olduğunu öne sürdü.

Haberler - ntv.com.tr - AP - Reuters 23.11.2021 - 17:24 | Son Güncelleme : 23.11.2021 - 18:34

Maradona'ya eski sevgilisinden tecavüz suçlaması - 1

Marado'nın eski kız arkadaşı, ünlü futbolcunun 16 yaşındayken kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.

Şu anda 37 yaşında olan Álvarez, geçen hafta Maradona'ya yönelik ticareti iddialarını araştıran Adalet Bakanlığı mahkemesine ifade verdi.

Maradona'ya eski sevgilisinden tecavüz suçlaması - 2

Bununla birlikte futbolun gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Maradona, geçen yıl Kasım ayında 60 yaşındayken hayatını kaybetmişti.  

Maradona'ya eski sevgilisinden tecavüz suçlaması - 3

UYUŞTURUCU TEDAVİSİ GÖRMEK İÇİN GELDİĞİ KÜBA'DA TANIŞTI

Álvarez, 2001 yılında 16 yaşındayken, futbol yıldızıyla ilk kez seyahate çıkmadan kısa bir süre önce, uyuşturucu tedavisi görmek için Küba'dayken tanıştığını söyledi.

Maradona'ya eski sevgilisinden tecavüz suçlaması - 4

Buenos Aires'te düzenlediği basın toplantısında Álvarez, Maradona'nın kendisine Havana'da kaldığı klinikte annesi yan odadayken tecavüz ettiğini öne sürdü.

Maradona'ya eski sevgilisinden tecavüz suçlaması - 5

"TÜM MASUMİYETİM BENDEN ÇALINDI"

Álvarez, "Ağzımı kapatıp bana tecavüz etti. Bunun hakkında faha fazla düşünmek ve konuşmak istemiyorum. Benden tüm masumiyetim çalındı. O yaştaki bir çocuk için çok zor şeyler yaşadım” diye konuştu.

Maradona'ya eski sevgilisinden tecavüz suçlaması - 6

Diğer taraftan, Maradona'nın ölümünden önceki avukatı Matias Morla, yorum talebine yanıt vermedi.

Álvarez daha önce medyaya verdiği  röportajlarında futbolcuyla olan ilişkisini  rızaya dayalı olarak tanımlamıştı. Ancaki aynı zamanda Maradona'nın en azından bir kez kendisini zorladığını söylemişti.

Maradona'ya eski sevgilisinden tecavüz suçlaması - 7

KÜBA HÜKÜMETİNİ SUÇLADI

Ailesinin, büyük yaş farkına rağmen, Maradona'nın Küba’nın eski devlet başkanı Fidel Castro ile olan dostluğu nedeniyle yıldız futbolcu ile bir ilişkinin olmasına izin verdiğini söyledi:

“Küba hükümeti işin içinde olmasaydı ailem bunu asla kabul etmezdi. Kendileri veya hiç kimse için iyi olmayan bir ilişkiyi başka bir şekilde kabul etmeye zorlandılar” dedi.

Maradona'ya eski sevgilisinden tecavüz suçlaması - 8

Küba hükümeti, yorum talebine yanıt vermedi.

Álvarez, "Tüm kadınlara, tüm insan ticareti ve suç mağdurlarına yardım etmek için şikayette bulundum. Onlara elimden geldiğince yardımcı olabilmek için. Bu benim fikrim” dedi.

Maradona'ya eski sevgilisinden tecavüz suçlaması - 9

"ONUNLA İLGİLİ HATIRLADIĞIM HER ŞEY ÇİRKİN"

Álvarez, aynı zamanda Maradona'nın kahraman olarak görüldüğü Arjantin’de ifade vermenin zor olduğunu belirterek, "Ülkesinde olmak zor. Burada her yer de karşıma çıkıyor ve bir idol olarak görülüyor. Benim bir insan olarak onunla ilgli  hatırladığım her şey çirkin" dedi.

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