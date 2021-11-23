Maradona'ya eski sevgilisinden tecavüz suçlaması

Haberler - ntv.com.tr - AP - Reuters 23.11.2021 - 17:24 | Son Güncelleme : 23.11.2021 - 18:34
Marado'nın eski kız arkadaşı, ünlü futbolcunun 16 yaşındayken kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.
Şu anda 37 yaşında olan Álvarez, geçen hafta Maradona'ya yönelik ticareti iddialarını araştıran Arjantin Adalet Bakanlığı mahkemesine ifade verdi.
Bununla birlikte futbolun gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Maradona, geçen yıl Kasım ayında 60 yaşındayken hayatını kaybetmişti.
Álvarez, 2001 yılında 16 yaşındayken, futbol yıldızıyla ilk kez seyahate çıkmadan kısa bir süre önce, uyuşturucu tedavisi görmek için Küba'dayken tanıştığını söyledi.
Buenos Aires'te düzenlediği basın toplantısında Álvarez, Maradona'nın kendisine Havana'da kaldığı klinikte annesi yan odadayken tecavüz ettiğini öne sürdü.
Álvarez, "Ağzımı kapatıp bana tecavüz etti. Bunun hakkında faha fazla düşünmek ve konuşmak istemiyorum. Benden tüm masumiyetim çalındı. O yaştaki bir çocuk için çok zor şeyler yaşadım” diye konuştu.
Diğer taraftan, Maradona'nın ölümünden önceki avukatı Matias Morla, yorum talebine yanıt vermedi.
Álvarez daha önce medyaya verdiği röportajlarında futbolcuyla olan ilişkisini rızaya dayalı olarak tanımlamıştı. Ancaki aynı zamanda Maradona'nın en azından bir kez kendisini zorladığını söylemişti.
Ailesinin, büyük yaş farkına rağmen, Maradona'nın Küba’nın eski devlet başkanı Fidel Castro ile olan dostluğu nedeniyle yıldız futbolcu ile bir ilişkinin olmasına izin verdiğini söyledi:
“Küba hükümeti işin içinde olmasaydı ailem bunu asla kabul etmezdi. Kendileri veya hiç kimse için iyi olmayan bir ilişkiyi başka bir şekilde kabul etmeye zorlandılar” dedi.
Küba hükümeti, yorum talebine yanıt vermedi.
Álvarez, "Tüm kadınlara, tüm insan ticareti ve suç mağdurlarına yardım etmek için şikayette bulundum. Onlara elimden geldiğince yardımcı olabilmek için. Bu benim fikrim” dedi.
Álvarez, aynı zamanda Maradona'nın kahraman olarak görüldüğü Arjantin’de ifade vermenin zor olduğunu belirterek, "Ülkesinde olmak zor. Burada her yer de karşıma çıkıyor ve bir idol olarak görülüyor. Benim bir insan olarak onunla ilgli hatırladığım her şey çirkin" dedi.