Maradona'ya eski sevgilisinden tecavüz suçlaması

"ONUNLA İLGİLİ HATIRLADIĞIM HER ŞEY ÇİRKİN"

Álvarez, aynı zamanda Maradona'nın kahraman olarak görüldüğü Arjantin’de ifade vermenin zor olduğunu belirterek, "Ülkesinde olmak zor. Burada her yer de karşıma çıkıyor ve bir idol olarak görülüyor. Benim bir insan olarak onunla ilgli hatırladığım her şey çirkin" dedi.