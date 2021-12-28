Mark Zuckerberg, Hawaii’de 17 milyon dolara yeni arazi aldı: Yerel halktan sömürgecilik tepkisi

Haberler - ntv.com.tr 28.12.2021 - 16:36
Bloomberg'in bildirdiğine göre, Mark Zuckerberg yaklaşık 129 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin insanları arasında yer alıyor.
Kazancını birçok alanda değerlendiren girişimci, son olarak Hawaii'den 240 dönümlük bir arazi daha satın aldı.
Satın alma Zuckerberg'e 17 milyon dolara mal oldu. Söz konusu alan aynı zamanda 2006'da barajı yıkılan ve yedi kişinin ölümüne neden olan bir sele yol açan yüzyıllık bir rezervuarı da içeriyor.
Rezervuar şimdiye onarılmadı ve yüksek riskli alan olarak kabul edildi. Ancak Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, sözcüleri Ben LaBolt aracılığıyla, rezervuarla ilgili yasal gereklilikleri yerine getirmeye kararlı olduklarını söyledi.
Öte yandan, bu Zuckerberg'in Kauai adasında, yıl içerisindeki kinci satın alma işlemi oldu. Meta CEO’su, Mart ayında, Kauai'de bir halk plajı ve çalışan bir sığır çiftliği içeren yaklaşık 2 bin 500 dönümlük arazi için 53 milyon dolar ödedi. Zuckerberg ve eşi 2014 yılında yakınlarda 3 bin dönümlük bir arazi daha satın almıştı.
LaBolt, “Mark ve Priscilla, Ko'olau Çiftliği'ndeki evlerini inşa etmeye devam ediyor. Çift,çalışan bir çiftliği işletmek, korumayı teşvik etmek, sürdürülebilir tarım üretmek ve vahşi yaşamı korumak için bir dizi toplulukla yakın bir şekilde çalışıyor” dedi.
Ancak çiftin adadaki varlığı, oraya kök salmalarından bu yana geçen yedi yıldır tartışılmaya devam ediyor. Business Insider’dan Tyler Sonnemaker, geçtiğimiz ay birçok yerel sakinin Zuckerberg'in arazi alımlarını adanın tarihine saygı duymayan "yeni bir monarşi" olarak gördüğünü bildirmişti.
Diğer taraftan Zuckerberg, otoyol gürültüsünü azaltmak amacıyla mülkünün etrafına 6 metrelik bir duvar inşa ederek 2016 yılında komşularını ilk kez kızdırdı. Bir yıl sonra Zuckerberg, sahip olduğu arazi parselleri üzerinde mülkiyet iddiası bulunan ailelere karşı dava açtı. Bölge sakinleri hareketi "neokolonyalizm" (yeni sömürgecilik) olarak nitelendirdi.
rdından Zuckerberg, kendisinin ve eşinin toplulukla daha iyi anlaşmak adına davalardan vazgeçtiğini duyurdu. Araziler, sonunda açık artırmayla satıldı. Bunlardan dört kişiden üçü, Zuckerberg'in desteklediği bir teklif sahibine gitti.
Öte yandan, Zuckerberg, Chan ve iki kızı resmi olarak California’da ikamet ederlerken son iki yıldır Hawaii’deki malikanelerinde daha fazla zaman geçiriyorlar. Mart ayında çift, pandemi nedeniyle işlerini kaybeden Kauai sakinleri için bir iş programına 4,2 milyon dolar bağışladı ve yakın zamanda 4,85 milyon dolarlık uygun fiyatlı konut hibesi verdi.