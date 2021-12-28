Mark Zuckerberg, Hawaii’de 17 milyon dolara yeni arazi aldı: Yerel halktan sömürgecilik tepkisi

Bloomberg'in bildirdiğine göre, Mark Zuckerberg yaklaşık 129 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin insanları arasında yer alıyor.

Kazancını birçok alanda değerlendiren girişimci, son olarak Hawaii'den 240 dönümlük bir arazi daha satın aldı.

Satın alma Zuckerberg'e 17 milyon dolara mal oldu. Söz konusu alan aynı zamanda 2006'da barajı yıkılan ve yedi kişinin ölümüne neden olan bir sele yol açan yüzyıllık bir rezervuarı da içeriyor.