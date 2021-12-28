Mark Zuckerberg, Hawaii’de 17 milyon dolara yeni arazi aldı: Yerel halktan sömürgecilik tepkisi

Teknoloji milyarderi ve Facebook’un ana şirketi Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Hawaii’de sahip olduğu toprakları genişletti. 37 yaşındaki girişimci Kauai adasında 17 milyon dolar karşılığında 450 dönümlük arazi daha satın aldı. Böylelikle Zuckerberg'in Ko'olau Ranch adını verdiği mülkü, Kauai'nin kuzey kıyısında yaklaşık 6 bin dönüme ulaştı. Ancak, yerel halk Zuckerberg'in arazi alımlarını adanın tarihine saygı duymayan "yeni bir monarşi" biçimi olarak gördüğünü belirtiyor.

Haberler - ntv.com.tr 28.12.2021 - 16:36

Mark Zuckerberg, Hawaii’de 17 milyon dolara yeni arazi aldı: Yerel halktan sömürgecilik tepkisi - 1

Bloomberg'in bildirdiğine göre,   yaklaşık 129 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin insanları arasında yer alıyor. 

Kazancını birçok alanda değerlendiren girişimci, son olarak Hawaii'den 240 dönümlük bir arazi daha satın aldı. 

Satın alma Zuckerberg'e 17 milyon dolara mal oldu. Söz konusu alan aynı zamanda 2006'da barajı yıkılan ve yedi kişinin ölümüne neden olan bir sele yol açan yüzyıllık bir rezervuarı da  içeriyor.

Mark Zuckerberg, Hawaii’de 17 milyon dolara yeni arazi aldı: Yerel halktan sömürgecilik tepkisi - 2

Rezervuar şimdiye  onarılmadı ve yüksek riskli alan olarak kabul edildi. Ancak Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, sözcüleri Ben LaBolt aracılığıyla, rezervuarla ilgili yasal gereklilikleri yerine getirmeye kararlı olduklarını söyledi.

Mark Zuckerberg, Hawaii’de 17 milyon dolara yeni arazi aldı: Yerel halktan sömürgecilik tepkisi - 3

BU YIL GERÇEKLEŞEN İKİNCİ SATIN ALMA

Öte yandan, bu Zuckerberg'in Kauai adasında, yıl içerisindeki kinci satın alma işlemi oldu. Meta CEO’su, Mart ayında, Kauai'de bir halk plajı ve çalışan bir sığır çiftliği içeren yaklaşık 2 bin 500 dönümlük arazi için 53 milyon dolar ödedi. Zuckerberg ve eşi 2014 yılında yakınlarda  3 bin dönümlük bir arazi daha satın almıştı.

Mark Zuckerberg, Hawaii’de 17 milyon dolara yeni arazi aldı: Yerel halktan sömürgecilik tepkisi - 4

LaBolt, “Mark ve Priscilla, Ko'olau Çiftliği'ndeki evlerini inşa etmeye devam ediyor. Çift,çalışan bir çiftliği işletmek, korumayı teşvik etmek, sürdürülebilir tarım üretmek ve vahşi yaşamı korumak için bir dizi toplulukla yakın bir şekilde çalışıyor” dedi. 

Mark Zuckerberg, Hawaii’de 17 milyon dolara yeni arazi aldı: Yerel halktan sömürgecilik tepkisi - 5

Ancak çiftin adadaki varlığı, oraya kök salmalarından bu yana geçen yedi yıldır tartışılmaya devam ediyor. Business Insider’dan Tyler Sonnemaker, geçtiğimiz ay birçok yerel sakinin Zuckerberg'in arazi alımlarını adanın tarihine saygı duymayan "yeni bir monarşi" olarak gördüğünü bildirmişti.

Mark Zuckerberg, Hawaii’de 17 milyon dolara yeni arazi aldı: Yerel halktan sömürgecilik tepkisi - 6

YENİ SÖMÜRGECİLİK TEPKİSİ

Diğer taraftan Zuckerberg, otoyol gürültüsünü azaltmak amacıyla mülkünün etrafına 6 metrelik bir duvar inşa ederek 2016 yılında komşularını ilk kez kızdırdı. Bir yıl sonra Zuckerberg, sahip olduğu arazi parselleri üzerinde mülkiyet iddiası bulunan ailelere karşı dava açtı. Bölge sakinleri hareketi "neokolonyalizm" (yeni sömürgecilik) olarak nitelendirdi.

Mark Zuckerberg, Hawaii’de 17 milyon dolara yeni arazi aldı: Yerel halktan sömürgecilik tepkisi - 7

rdından Zuckerberg, kendisinin ve eşinin toplulukla daha iyi anlaşmak adına davalardan vazgeçtiğini duyurdu. Araziler, sonunda açık artırmayla satıldı. Bunlardan dört kişiden üçü, Zuckerberg'in desteklediği bir teklif sahibine gitti.

Mark Zuckerberg, Hawaii’de 17 milyon dolara yeni arazi aldı: Yerel halktan sömürgecilik tepkisi - 8

Öte yandan, Zuckerberg, Chan ve iki kızı resmi olarak California’da ikamet ederlerken son iki yıldır Hawaii’deki  malikanelerinde daha fazla zaman geçiriyorlar. Mart ayında çift, pandemi nedeniyle işlerini kaybeden Kauai sakinleri için bir iş programına 4,2 milyon dolar bağışladı ve yakın zamanda 4,85 milyon dolarlık uygun fiyatlı konut hibesi verdi.

Mark Zuckerberg, Hawaii’de 17 milyon dolara yeni arazi aldı: Yerel halktan sömürgecilik tepkisi - 9
Mark Zuckerberg, Hawaii’de 17 milyon dolara yeni arazi aldı: Yerel halktan sömürgecilik tepkisi - 10
Mark Zuckerberg, Hawaii’de 17 milyon dolara yeni arazi aldı: Yerel halktan sömürgecilik tepkisi - 11

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