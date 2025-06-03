Marketine girip atıştırmalıkları yiyen fili sapanla kovaladı
Tayland'da milli park yakınlarındaki bir markete giren fil, raflardaki atıştırmalıkları yemesinin ardından dükkan sahibi tarafından sapanla kovalandı.
Tayland'ın kuzeydoğusunda yer alan Nakhon Ratchasima eyaletine bağlı Khao Yai Milli Parkı yakınlarında yiyecek arayan "Plai Biang Lek" adlı bir fil, markete girdi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, dükkana zor sığan dev filin yaklaşık 10 dakika boyunca raflardaki atıştırmalıkları yediği görüldü. Market sahibi ise dev fili sapanla kovaladı. Fil, bir süre komşu evin bahçesinde dolaştıktan sonra bölgeden uzaklaştı