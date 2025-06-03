Marketine girip atıştırmalıkları yiyen fili sapanla kovaladı

SÜRÜ HALİNDE GEZİYORLAR

Vahşi fil nüfusunun 3 bin-3 bin 500 arasında olduğu tahmin edilen Tayland’da sürüler halinde dolaşan filler zaman zaman tarlalara ve yerleşim alanlarındaki bahçelere girerek yiyecek arıyor. Ancak bir filin tek başına gündüz saatlerinde yerleşim bölgesine inerek bir markete girmesi, bölgede nadir rastlanan bir durum olarak kayıtlara geçti.