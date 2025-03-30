Marketlerden toplatılıyor: Peynir markasında ölümcül bakteri tespit edildi

STEC bakterisi, vakaların yüzde 15'ine kadar böbrek yetmezliğine yol açabilen ve yaşamı tehdit eden bir durum olan hemolitik üremik sendroma neden olabilir. Bu durum, özellikle beş yaş altı çocuklarda daha yüksek risk taşır. Ayrıca yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler de bu enfeksiyondan etkilenebilir.