Marketlerden toplatılıyor: Peynir markasında ölümcül bakteri tespit edildi

İskoçya Gıda Standartları Kurumu, Isle of Mull Cheese markasına ait Hebridean Blue Cheese ürününde Shiga toksini üreten Escherichia coli bakterisine rastlandığı uyarısında bulundu. Bu bakteri, ciddi gıza zehirlenmelerinin yanı sıra hayatı tehdit eden böbrek sorunlarına da yol açabiliyor.

Marketlerden toplatılıyor: Peynir markasında ölümcül bakteri tespit edildi - 1

STEC bakterisi, son derece bulaşıcıdır. Enfeksiyon belirtileri arasında kusma, ateş, mide krampları ve iki haftaya kadar sürebilen ishal yer alır.

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Marketlerden toplatılıyor: Peynir markasında ölümcül bakteri tespit edildi - 2

STEC bakterisi, vakaların yüzde 15'ine kadar böbrek yetmezliğine yol açabilen ve yaşamı tehdit eden bir durum olan hemolitik üremik sendroma neden olabilir. Bu durum, özellikle beş yaş altı çocuklarda daha yüksek risk taşır. Ayrıca yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler de bu enfeksiyondan etkilenebilir.

Marketlerden toplatılıyor: Peynir markasında ölümcül bakteri tespit edildi - 3

Yetkililer, Isle of Mull Cheese markasına ait Hebridean Blue Cheese ürünlerinin son tüketim tarihi 10 Nisan 2025 ve parti kodu 8051224 olan tüm paket boyutlarının, tehlikeli bakteri riski taşıdığını bildirdi.

Marketlerden toplatılıyor: Peynir markasında ölümcül bakteri tespit edildi - 4

Ürünü satın almış olan müşterilerden, ürünü tüketmemeleri ve satın aldıkları mağazaya iade ederek paralarını geri almaları istendi. Firma, geri çağrılan peynirler üzerinde patojen tespiti yapılmadığını doğruladı.

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