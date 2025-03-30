Marketlerden toplatılıyor: Peynir markasında ölümcül bakteri tespit edildi
İskoçya Gıda Standartları Kurumu, Isle of Mull Cheese markasına ait Hebridean Blue Cheese ürününde Shiga toksini üreten Escherichia coli bakterisine rastlandığı uyarısında bulundu. Bu bakteri, ciddi gıza zehirlenmelerinin yanı sıra hayatı tehdit eden böbrek sorunlarına da yol açabiliyor.
STEC bakterisi, son derece bulaşıcıdır. Enfeksiyon belirtileri arasında kusma, ateş, mide krampları ve iki haftaya kadar sürebilen ishal yer alır.