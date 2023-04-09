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Marsilya'da apartman çökmesi sonucu yangın: En az 33 yaralı

Fransa'nın Marsilya kentinde meydana gelen patlamanın ardından çöken binada çıkan yangın sonucu ilk belirlemelere göre 33 kişinin yaralandı. Yetkililer, dört katlı apartmanda çıkan yangının kurtarma ekiplerinin arama-kurtarma alışmalarını engellediğini belirterek, olayda hayatını kaybeden kişilerin olabileceğini söyledi.

Marsilya'da apartman çökmesi sonucu yangın: En az 33 yaralı - 1

Fransız basınındaki haberlere göre, gece saatlerinde kentin Tivoli semtinde bir binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

DÜNYA HABERLERİ

Marsilya'da apartman çökmesi sonucu yangın: En az 33 yaralı - 2

Patlamanın etkisiyle çöken binada yangın çıktı. Komşu binalara da sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Marsilya'da apartman çökmesi sonucu yangın: En az 33 yaralı - 3

Binanın çökmesi yan binada da ciddi hasara yol açtı.

Marsilya'da apartman çökmesi sonucu yangın: En az 33 yaralı - 4

İlk belirlemelere göre olayda 33 kişi yaralanırken, bölge sakinleri güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Marsilya'da apartman çökmesi sonucu yangın: En az 33 yaralı - 5

CAN KAYIPLARI OLABİLİR

Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan, gazetecilere yaptığı açıklamada, enkazda can kayıplarının olmasından endişe ettiklerini belirtti.

Marsilya'da apartman çökmesi sonucu yangın: En az 33 yaralı - 6

Bölge Valisi Christophe Mirmand da yangının gaz kaçağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Marsilya'da apartman çökmesi sonucu yangın: En az 33 yaralı - 7
Marsilya'da apartman çökmesi sonucu yangın: En az 33 yaralı - 8
Marsilya'da apartman çökmesi sonucu yangın: En az 33 yaralı - 9
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