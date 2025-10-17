Mars’ta gizemli "Dune solucanları": Filmdeki solucana benzerliğiyle dikkat çekti
Bilim insanları sonunda Mars’ın gizemli “kum solucanları” gibi hareket eden tuhaf oyuklarının nedenini çözdü. Araştırmacılar, "Adeta Dune filmindeki kum solucanlarını izliyormuşum gibi hissettim." ifadelerinde bulundu.
Mars’ın Matara ve Russell gibi kraterlerinin içindeki rüzgârla şekillenmiş kum tepelerinde, Kızıl Gezegen’in yüzeyinde uzun, şerit gibi oluklar dikkat çekiyor. Bu oluklar yamaç boyunca kıvrılarak ilerliyor, kenarlarında yükseltiler oluşturuyor ve sonunda düzgün çukurlarla son buluyor. Görünüşleri o kadar muntazam ki, sanki bilinçli olarak kazılmış gibiler.