Mars’ta gizemli "Dune solucanları": Filmdeki solucana benzerliğiyle dikkat çekti

Araştırma ekibi, İngiltere’deki The Open University’de Mars koşullarını taklit eden özel bir odada deneyler gerçekleştirdi. Hava basıncını Dünya’daki deniz seviyesinin yalnızca yüzde 0,7’sine, yani yaklaşık 700 paskala düşürdüler ve eğimli bir kum kutusuna karbondioksit blokları halk arasında “kuru buz” olarak bilinen maddeler bıraktılar.



Sonuçta iki farklı davranış şekli ortaya çıktı ve her ikisi de Mars’taki gerçek kum tepelerinde görülen izlerle birebir örtüşüyordu.



Daha dik yamaçlarda kuru buz blokları, alt kısımlarının hızla buharlaşmasıyla oluşan karbondioksit gazı yastığı üzerinde kayarak aşağı süzüldü. Bu “hovercraft” benzeri hareket, düşük kenarlı sığ oluklar oluşturdu.



Ancak daha yumuşak eğimlerde işler ilginçleşti. Bloklar kaymak yerine adeta “kazmaya” başladı. Altlarından fışkıran gaz, kumu sıvı gibi hareket ettiriyor ve taneleri dışarıya fırlatıyordu. Bloklar yavaşça ileri doğru “kemirerek” ilerliyor, yüksek kenarlı, kıvrımlı kanallar oluşturuyordu. Yamaç bitiminde ise buz tamamen buharlaşmadan önce son bir çukur bırakarak kayboluyordu.