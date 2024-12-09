Marvel'ın çocuk yıldızıydı! 17 yaşında evsiz kaldı, sokaklarda yaşıyor
Marvel’ın ünlü dizileri arasında yer alan Kid Loki'nin 17 yaşındaki çocuk oyuncusu Jack Veal, sosyal medya hesabından evsiz olduğunu açıkladı ve takipçilerine adeta yalvardı. Ünlü oyuncu sosyal hizmetlerin koruyucu bakım ve konaklama gibi destekler sunmak için kendisiyle iletişime geçtiğini açıkladı.
Marvel ve Disney’in popüler dizileri arasında yer alan Loki'de Kid Loki karakterini canlandıran oyuncu Jack Veal, sosyal medyada paylaştığı üzücü bir video ile dikkat çekti.