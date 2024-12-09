Marvel'ın çocuk yıldızıydı! 17 yaşında evsiz kaldı, sokaklarda yaşıyor

Marvel’ın ünlü dizileri arasında yer alan Kid Loki'nin 17 yaşındaki çocuk oyuncusu Jack Veal, sosyal medya hesabından evsiz olduğunu açıkladı ve takipçilerine adeta yalvardı. Ünlü oyuncu sosyal hizmetlerin koruyucu bakım ve konaklama gibi destekler sunmak için kendisiyle iletişime geçtiğini açıkladı.

Marvel'ın çocuk yıldızıydı! 17 yaşında evsiz kaldı, sokaklarda yaşıyor - 1

Marvel ve Disney’in popüler dizileri arasında yer alan Loki'de Kid Loki karakterini canlandıran oyuncu Jack Veal, sosyal medyada paylaştığı üzücü bir video ile dikkat çekti.

DÜNYA HABERLERİ

Marvel'ın çocuk yıldızıydı! 17 yaşında evsiz kaldı, sokaklarda yaşıyor - 2

Videoda 17 yaşındaki oyuncu, şu anda evsiz olduğunu ve yardım istediğini dile getirdi.

Marvel'ın çocuk yıldızıydı! 17 yaşında evsiz kaldı, sokaklarda yaşıyor - 3

Jack Veal, 2022 yapımı The Peripheral dizisinde ve Emma Stone’un başrolünde yer aldığı The Favourite filminde kısa bir rol almıştı.

Marvel'ın çocuk yıldızıydı! 17 yaşında evsiz kaldı, sokaklarda yaşıyor - 4

ZORLU YAŞAMINI ANLATTI

Jack Veal, 3 Aralık 2024 Salı günü Instagram hesabından yayınladığı video ile zor durumdaki yaşam koşullarını ve ruh sağlığı sorunlarını paylaştı.

Marvel'ın çocuk yıldızıydı! 17 yaşında evsiz kaldı, sokaklarda yaşıyor - 5

Oyuncu, şu anda camları kırık tehlikeli bir karavanda kaldığını ve bazen sokakta uyumak zorunda kaldığını açıkladı.

Marvel'ın çocuk yıldızıydı! 17 yaşında evsiz kaldı, sokaklarda yaşıyor - 6
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