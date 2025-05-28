Masumlar Çeşmesi kırmızıya boyandı: "Gazze'de akan kanı durdurun"
Fransa’da İsrail’in Gazze’ye saldırılarını protesto eden eylemciler, Cumhurbaşkanı Macron’u Gazze’de akan kanı durdurmak için cesaret ve kararlılıkla hareket etmeye çağırdı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları şiddetlenerek devam ederken, dünyanın farklı yerlerinden İsrail’e tepki ve eleştiriler gelmeyi sürdürüyor. Oxfam ve Uluslararası Af Örgütü’ne mensup eylemciler, Fransa’nın başkenti Paris’teki “Masumlar Çeşmesi”ne kırmızı boya dökerek ateşkes çağrısında bulundu. Protestocular, ellerinde “Ateşkes” ve “Gazze: Kan dökülmesini durdurun” yazılı dövizler taşıdı.