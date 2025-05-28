Masumlar Çeşmesi kırmızıya boyandı: "Gazze'de akan kanı durdurun"

Fransa’da İsrail’in Gazze’ye saldırılarını protesto eden eylemciler, Cumhurbaşkanı Macron’u Gazze’de akan kanı durdurmak için cesaret ve kararlılıkla hareket etmeye çağırdı.

Masumlar Çeşmesi kırmızıya boyandı: "Gazze'de akan kanı durdurun" - 1

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları şiddetlenerek devam ederken, dünyanın farklı yerlerinden İsrail’e tepki ve eleştiriler gelmeyi sürdürüyor. Oxfam ve Uluslararası Af Örgütü’ne mensup eylemciler, Fransa’nın başkenti Paris’teki “Masumlar Çeşmesi”ne kırmızı boya dökerek ateşkes çağrısında bulundu. Protestocular, ellerinde “Ateşkes” ve “Gazze: Kan dökülmesini durdurun” yazılı dövizler taşıdı.

DÜNYA HABERLERİ

Masumlar Çeşmesi kırmızıya boyandı: "Gazze'de akan kanı durdurun" - 2

"FRANSA, YANIT VERMEKTE YAVAŞ KALDI"

France 24 haber sitesinin aktardığına göre, eylemciler “operasyonlarının bugün Gazze halkının karşı karşıya kaldığı mutlak insani acil duruma Fransa’nın verdiği yavaş yanıtı kınamak” olduğunu vurguladı. Eylemcilerin arasında Greenpeace’in Fransa ofisi de yer aldı. 

Masumlar Çeşmesi kırmızıya boyandı: "Gazze'de akan kanı durdurun" - 3

"SADECE SÖZLE KINAMAKLA YETİNEMEZSİNİZ"

Oxfam Fransa’nın İcra Direktörü Cecile Duflot, “Fransa, kendisini sadece sözlü kınamalarla sınırlandıramaz” dedi. Oxfam’ın Gazze’deki insani yardımlarını koordine eden Clemence Lagouardat da AFP’ye yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasını kınadı. Lagouardat, “Gazze’deki insanların her şeye ihtiyacı var. Bu bir hayatta kalma meselesi” dedi. 

Masumlar Çeşmesi kırmızıya boyandı: "Gazze'de akan kanı durdurun" - 4

"BURADA DEVAM EDEN BİR SOYKIRIM VAR"

Greenpeace Fransa Başkanı Jean-Francois Julliard da açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Burada devam eden bir soykırım var ve siyasi eylemsizlik bu soykırıma bir çeşit suç ortaklığı halini alıyor… (Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron’a bu dökülen kana son vermek için cesaret, açıklık ve kararlılık ile eylemde bulunmaya çağırıyoruz.”

Masumlar Çeşmesi kırmızıya boyandı: "Gazze'de akan kanı durdurun" - 5

İSRAİL'E SİLAH AMBARGOSU ÇAĞRISI

Eylemciler, protestoları sırasında “İsrail üzerinde nüfuzu olan” devletlere de seslenerek derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlanması için Tel Aviv’e baskı yapma çağrısında bulundu. Protestocular ayrıca İsrail’e silah ambargosu uygulanmasını ve Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki işbirliği anlaşmasının gözden geçirilmesini istedi. 

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