Masumlar Çeşmesi kırmızıya boyandı: "Gazze'de akan kanı durdurun"

"BURADA DEVAM EDEN BİR SOYKIRIM VAR"

Greenpeace Fransa Başkanı Jean-Francois Julliard da açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Burada devam eden bir soykırım var ve siyasi eylemsizlik bu soykırıma bir çeşit suç ortaklığı halini alıyor… (Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron’a bu dökülen kana son vermek için cesaret, açıklık ve kararlılık ile eylemde bulunmaya çağırıyoruz.”