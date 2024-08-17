Matthew Perry'nin ölümü sır perdesini aydınlattı: Yıldızları öldüren doktorlar!

Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin trajik ölümü, dünyaca ünlü bağımlı yıldızlar ve onların trajik ölümleri arkasındaki sırt perdesini aydınlattı. Bağımlı ünlüler ve onların bağımlılıklarına hizmet eden doktorlar arasındaki ilişki, yıllardır trajik sonuçlar doğurmaya devam ediyor. Michael Jackson, Elvis Presley ve Marilyn Monroe gibi yıldızların hepsi tıp uzmanlarından alınan kontrollü maddeler nedeniyle yaşamını yitirdi. İşte dünyaca ünlü isimler ve şüpheli ölümleri...

Matthew Perry'nin ölümü sır perdesini aydınlattı: Yıldızları öldüren doktorlar! - 1

ÜNLÜ BAĞIMLILAR VE KURALSIZ DOKTORLAR

“Friends” dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin trajik ölümü, bağımlı ünlüler ve onların bağımlılıklarına hizmet eden doktorlar arasında uzun zamandır var olan gizli ve zehirli ilişkiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

DÜNYA HABERLERİ

Matthew Perry'nin ölümü sır perdesini aydınlattı: Yıldızları öldüren doktorlar! - 2

DEPRESYON TEDAVİSİ GÖRÜRKEN BAĞIMLI OLDU

Uzun bir madde bağımlılığı geçmişi olan Perry, geçen yıl Los Angeles'taki lüks evinin jakuzisinde vücudunda aşırı derecede ketamin ile ölü bulundu.

Federal yetkililer, yıldızın depresyon tedavisi görürken bağımlı hale geldiğini ve yasal kaynaklar dozajını arttırmayı reddedince “yasa dışı doktorlara başvurduğunu” söyledi.

Matthew Perry'nin ölümü sır perdesini aydınlattı: Yıldızları öldüren doktorlar! - 3

MICHAEL JACKSON'IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Perry'nin doktorları hakkındaki ortaya atılan iddialar, ürkütücü bir şekilde diğer bağımlı ünlülerin yaşadıklarını anımsatıyor.

Örneğin Michael Jackson'ın doktoru Conrad Murray, 2011 yılında ünlü şarkıcıya ölümcül dozda güçlü bir cerrahi anestezi uyguladığı için kasıtsız adam öldürmekten mahkum edilmişti.

Matthew Perry'nin ölümü sır perdesini aydınlattı: Yıldızları öldüren doktorlar! - 4

POP İKONLARINI ÖLDÜREN BAĞIMLILIK

Elvis Presley ve Marilyn Monroe'dan Prince ve Tom Petty'ye kadar pop ikonlarının ölümlerinin hepsi tıp uzmanlarından alınan kontrollü maddelerin ölümcül tüketimiyle ilişkilendirildi.

Los Angeles'ın önde gelen sağlık avukatlarından Harry Nelson, “Ünlü insanlar söz konusu olduğunda kurallar bir kenara atılıyor ve bu da sürekli trajedilere yol açıyor” diye konuştu.

Matthew Perry'nin ölümü sır perdesini aydınlattı: Yıldızları öldüren doktorlar! - 5

12 DOLARLIK İLACI 2 BİN DOLARA SATTI

Doktorlarının Perry'ye 12 dolarlık ilaçları 2 bin dolara kadar sattığı, hatta meslektaşlarına “Bu moronun ne kadar ödeyeceğini merak ediyorum... Hadi öğrenelim” dediği ortaya çıktı.

Ancak ünlü aktörler, rock yıldızları ve sporcuların karıştığı bir düzineden fazla “manşetlik trajedi” ile bizzat ilgilenmiş olan uzmanlar, büyük resmin daha karmaşık olduğunu söylüyor.

Matthew Perry'nin ölümü sır perdesini aydınlattı: Yıldızları öldüren doktorlar! - 6

TÜM GÖZLER ONLARIN ÜZERİNDE

Ünlülerin gerçek bir mahremiyet ihtiyacı var. Reçete için doktora gitmek, ardından ilaçları almak için eczaneye gitmek, paparazziler tarafından sık sık takip edilen bağımlı yıldızlar için kolay değil.

Uzmanlar, ünlülerin gözüne girmek ve bu ayrıcalıklı role sahip olmaya devam etmek için doktorların şu rasyonelleştirmeyi yapabildiğini söylüyor: “Daha iyi bir yargıya karşı olsa bile, o kişinin istediğini yapacağım”

Matthew Perry'nin ölümü sır perdesini aydınlattı: Yıldızları öldüren doktorlar! - 7

"KETAMİN PERİLERİ"

Ketaminin dissosiyatif ve halüsinatif etkileri nedeniyle bir “parti uyuşturucusu” olarak kullanımı 1990'larda sahneye çıktı.

2000'lerin ortalarında Los Angeles'taki özel evlerde düzenlenen “ketamin partilerine” büyük yıldızlar sık sık katılıyordu.

Los Angeles'ta, ünlülerin evlerinde ketamin infüzyonu yaptığı bu partilere aracılık eden bir avuç doktor vardı. Tıp kurulu bu doktorların üzerine giderek birkaçını disipline verdi ya da lisanslarını iptal etti.

Günümüzde ketamin, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu tedavisi için giderek daha fazla kullanılıyor.

Matthew Perry'nin ölümü sır perdesini aydınlattı: Yıldızları öldüren doktorlar! - 8

GECE YARISI BULUŞTULAR

Ancak bilinç kaybı ve solunum sorunları gibi sağlık etkilerine neden olabilen ilacın yalnızca doktor gözetiminde uygulanması ve hastaların yakından izlenmesi gerekiyor.

İddianameye göre doktorunun Perry'nin asistanına ketamin şişeleri verdiği, hatta aktörün ölümünden birkaç hafta önce gece yarısı onunla bir sokak köşesinde buluşarak 6 bin dolar nakit para takası yaptığı iddia ediliyor.

Matthew Perry'nin ölümü sır perdesini aydınlattı: Yıldızları öldüren doktorlar! - 9

"SUÇ VE SORUMSUZLUK"

Sağlık avukatı Nelson, “Birinin bu ilacı kullanırken evde alıp jakuziye girmesine izin verilmesi fikri suçtur, sorumsuzluktur. Bunu yapan doktorlar kuşkusuz bazı ayrıcalıklar elde edebileceklerini düşündüler çünkü karşılarında daha fazla mahremiyete ihtiyaç duyan ünlü bir kişi vardı” dedi.

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