Matthew Perry'nin ölümü sır perdesini aydınlattı: Yıldızları öldüren doktorlar!

TÜM GÖZLER ONLARIN ÜZERİNDE

Ünlülerin gerçek bir mahremiyet ihtiyacı var. Reçete için doktora gitmek, ardından ilaçları almak için eczaneye gitmek, paparazziler tarafından sık sık takip edilen bağımlı yıldızlar için kolay değil.

Uzmanlar, ünlülerin gözüne girmek ve bu ayrıcalıklı role sahip olmaya devam etmek için doktorların şu rasyonelleştirmeyi yapabildiğini söylüyor: “Daha iyi bir yargıya karşı olsa bile, o kişinin istediğini yapacağım”