Matthew Perry'nin ölümü sır perdesini aydınlattı: Yıldızları öldüren doktorlar!
Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin trajik ölümü, dünyaca ünlü bağımlı yıldızlar ve onların trajik ölümleri arkasındaki sırt perdesini aydınlattı. Bağımlı ünlüler ve onların bağımlılıklarına hizmet eden doktorlar arasındaki ilişki, yıllardır trajik sonuçlar doğurmaya devam ediyor. Michael Jackson, Elvis Presley ve Marilyn Monroe gibi yıldızların hepsi tıp uzmanlarından alınan kontrollü maddeler nedeniyle yaşamını yitirdi. İşte dünyaca ünlü isimler ve şüpheli ölümleri...
ÜNLÜ BAĞIMLILAR VE KURALSIZ DOKTORLAR
“Friends” dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin trajik ölümü, bağımlı ünlüler ve onların bağımlılıklarına hizmet eden doktorlar arasında uzun zamandır var olan gizli ve zehirli ilişkiyi bir kez daha gözler önüne serdi.