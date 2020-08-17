Mauritius'da felaket büyüyor: Petrol tankeri ikiye bölündü

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Mauritius'ta yaşanan çevre felaketi büyüyor. Karaya oturan geminin ikiye bölünmesiyle petrol sızıntısı daha da arttı. Mauritius Başbakanı, gemideki önceki sızıntıyı durdurmayı başardıklarını, ancak tanker ikiye bölününce yakıtın kontrolsüz bir şekilde okyanusa yayıldığını açıkladı. Mauritius yönetimi, tankerin sahibi olan Japon şirketten, çevreye verilen hasarın yanı sıra, kazadan geçim kaynağı etkilenen halk için tazminat talep edeceklerini duyurdu.. Mauritius'un turkuaz sahillerine yayılan yaklaşık bin ton yakıtın 728 tonu ekipler ve gönüllülerce temizlenmişti. 25 Temmuz'da mercan resiflerine çarpan Japon bandıralı yük gemisi 4 bin ton yakıt taşıyordu. Mauritius halkı engelleme çalışmalarına destek için saçlarını bağışlamıştı.