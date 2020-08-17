Mauritius'da felaket büyüyor: Petrol tankeri ikiye bölündü

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Mauritius'ta yaşanan çevre felaketi büyüyor. Karaya oturan geminin ikiye bölünmesiyle petrol sızıntısı daha da arttı.

NTV Haber 17.08.2020 - 12:00

Mauritius'da felaket büyüyor: Petrol tankeri ikiye bölündü - 1
Mauritius Başbakanı, gemideki önceki sızıntıyı durdurmayı başardıklarını, ancak tanker ikiye bölününce yakıtın kontrolsüz bir şekilde okyanusa yayıldığını açıkladı.
Mauritius'da felaket büyüyor: Petrol tankeri ikiye bölündü - 2
Mauritius yönetimi, tankerin sahibi olan Japon şirketten, çevreye verilen hasarın yanı sıra, kazadan geçim kaynağı etkilenen halk için tazminat talep edeceklerini duyurdu..
Mauritius'da felaket büyüyor: Petrol tankeri ikiye bölündü - 3
Mauritius'un turkuaz sahillerine yayılan yaklaşık bin ton yakıtın 728 tonu ekipler ve gönüllülerce temizlenmişti.
Mauritius'da felaket büyüyor: Petrol tankeri ikiye bölündü - 4
25 Temmuz'da mercan resiflerine çarpan Japon bandıralı yük gemisi 4 bin ton yakıt taşıyordu.
Mauritius'da felaket büyüyor: Petrol tankeri ikiye bölündü - 5
Mauritius halkı engelleme çalışmalarına destek için saçlarını bağışlamıştı.
Mauritius'da felaket büyüyor: Petrol tankeri ikiye bölündü - 6
Mauritius'da felaket büyüyor: Petrol tankeri ikiye bölündü - 7
Mauritius'da felaket büyüyor: Petrol tankeri ikiye bölündü - 8
Mauritius'da felaket büyüyor: Petrol tankeri ikiye bölündü - 9
Mauritius'da felaket büyüyor: Petrol tankeri ikiye bölündü - 10
Mauritius'da felaket büyüyor: Petrol tankeri ikiye bölündü - 11
Mauritius'da felaket büyüyor: Petrol tankeri ikiye bölündü - 12
Mauritius'da felaket büyüyor: Petrol tankeri ikiye bölündü - 13
Mauritius'da felaket büyüyor: Petrol tankeri ikiye bölündü - 14
Mauritius'da felaket büyüyor: Petrol tankeri ikiye bölündü - 15
Mauritius'da felaket büyüyor: Petrol tankeri ikiye bölündü - 16
Mauritius'da felaket büyüyor: Petrol tankeri ikiye bölündü - 17
Mauritius'da felaket büyüyor: Petrol tankeri ikiye bölündü - 18
Mauritius'da felaket büyüyor: Petrol tankeri ikiye bölündü - 19
Mauritius'da felaket büyüyor: Petrol tankeri ikiye bölündü - 20
Mauritius'da felaket büyüyor: Petrol tankeri ikiye bölündü - 21
Mauritius'da felaket büyüyor: Petrol tankeri ikiye bölündü - 22

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